  • Hindi
  • Cricket Hindi
  • Pakistani Stars Cricketers Like Babar Azam Mohammad Rizwan And Many More Lose 100 Crores In Investment Scam

'पोंजी स्कीम' में लुट गए बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी समेत पाकिस्तान के कई क्रिकेटर, देश छोड़कर भागा कारोबारी

पाकिस्तान के कई स्टार क्रिकेटर्स ने अपने देश के एक कारोबारी की पोंजी स्कीम में मोटी-मोटी रकमों का निवेश किया था. वह पैसों का गबन कर देश छोड़कर फरार है.

Published date india.com Published: January 22, 2026 6:55 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Mohammad Rizwan Pak
मोहम्मद रिजवान @ICC/x

भारतीय क्रिकेटरों के सामने पाकिस्तान के खिलाड़ी कमाई के मामले में कहीं नहीं टिकते. लेकिन फिर भी अपने देश में स्टार क्रिकेटर्स की हैसियत पाने के बाद उन्हें अच्छी-खासी कमाई होती है. अपनी कमाई में और बढ़ोतरी करने के मकसद से पाकिस्तान के दर्जनों से ज्यादा क्रिकेटरों ने अपने देश के एक कारोबारी की ‘पोंजी स्कीम’ में पैसा लगा दिया. लेकिन अब वह कारोबारी पैसों का गबन कर पाकिस्तान छोड़कर फरार हो गया है.

इस स्कीम में निवेश करने वाले क्रिकेटरों में पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, फखर जमां समेत कई नामी खिलाड़ी शामिल हैं. इन खिलाड़ियों ने करोड़ो-करोड़ रुपयों का निवेश किया था लेकिन अब इस रकम का कोई अतापता नहीं है.

मीडिया में सूत्रों के हवाले से आ रहीं खबरों के मुताबिक, यह मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की जानकारी में आ गया है और बोर्ड इस कथित वित्तीय घोटाले की जांच कर रहा है.

सूत्रों के अनुसार करीब एक दर्जन मौजूदा खिलाड़ियों (जिनमें फखर जमां, शादाब खान और अन्य खिलाड़ी शामिल हैं) के साथ एक पूर्व टेस्ट कप्तान ने भी एक पाकिस्तानी कारोबारी के पास बड़ी रकम निवेश की थी और अब यह व्यवसायी देश छोड़कर जा चुका है.

सूत्र ने कहा, ‘यह कारोबारी पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) की कुछ फ्रेंचाइजी को स्पॉन्सर करने से भी जुड़ा रहा है. उसने शुरुआत में पहले कुछ महीनों तक खिलाड़ियों को मुनाफे का भुगतान किया लेकिन बाद में उसने भुगतान बंद कर दिया.’

जब प्रभावित खिलाड़ियों ने उससे संपर्क किया तो कारोबारी ने कथित तौर पर यह दावा किया कि उसे भारी नुकसान हुआ है, जिसमें खिलाड़ियों की निवेश राशि और उसकी अपनी पूंजी भी शामिल है. उसने कहा कि वह पैसा लौटाने की स्थिति में नहीं है. सूत्र ने कहा, ‘इसके बाद उसने फोन कॉल और मैसेजों का जवाब देना बंद कर दिया और देश छोड़कर चला गया.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

कई खिलाड़ियों ने अपनी पर्सनल सेविंग ही नहीं बल्कि रिश्तेदारों और करीबी सहयोगियों की रकम भी इसमें निवेश कर दी थी. सूत्र ने कहा, ‘यह मूल रूप से एक ‘पोंजी योजना’ (पिरामिड बिक्री योजना) थी, जिसमें नुकसान होने लगा. अब इन खिलाड़ियों के सामने करोड़ों रुपये गंवाने का खतरा है.’ सूत्रों के अनुसार क्रिकेटरों और उनके सहयोगियों द्वारा निवेश की गई कुल राशि एक अरब रुपये से भी अधिक हो सकती है.

(भाषा इनपुट्स के साथ)

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.