'पोंजी स्कीम' में लुट गए बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी समेत पाकिस्तान के कई क्रिकेटर, देश छोड़कर भागा कारोबारी
पाकिस्तान के कई स्टार क्रिकेटर्स ने अपने देश के एक कारोबारी की पोंजी स्कीम में मोटी-मोटी रकमों का निवेश किया था. वह पैसों का गबन कर देश छोड़कर फरार है.
भारतीय क्रिकेटरों के सामने पाकिस्तान के खिलाड़ी कमाई के मामले में कहीं नहीं टिकते. लेकिन फिर भी अपने देश में स्टार क्रिकेटर्स की हैसियत पाने के बाद उन्हें अच्छी-खासी कमाई होती है. अपनी कमाई में और बढ़ोतरी करने के मकसद से पाकिस्तान के दर्जनों से ज्यादा क्रिकेटरों ने अपने देश के एक कारोबारी की ‘पोंजी स्कीम’ में पैसा लगा दिया. लेकिन अब वह कारोबारी पैसों का गबन कर पाकिस्तान छोड़कर फरार हो गया है.
इस स्कीम में निवेश करने वाले क्रिकेटरों में पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, फखर जमां समेत कई नामी खिलाड़ी शामिल हैं. इन खिलाड़ियों ने करोड़ो-करोड़ रुपयों का निवेश किया था लेकिन अब इस रकम का कोई अतापता नहीं है.
मीडिया में सूत्रों के हवाले से आ रहीं खबरों के मुताबिक, यह मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की जानकारी में आ गया है और बोर्ड इस कथित वित्तीय घोटाले की जांच कर रहा है.
सूत्रों के अनुसार करीब एक दर्जन मौजूदा खिलाड़ियों (जिनमें फखर जमां, शादाब खान और अन्य खिलाड़ी शामिल हैं) के साथ एक पूर्व टेस्ट कप्तान ने भी एक पाकिस्तानी कारोबारी के पास बड़ी रकम निवेश की थी और अब यह व्यवसायी देश छोड़कर जा चुका है.
सूत्र ने कहा, ‘यह कारोबारी पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) की कुछ फ्रेंचाइजी को स्पॉन्सर करने से भी जुड़ा रहा है. उसने शुरुआत में पहले कुछ महीनों तक खिलाड़ियों को मुनाफे का भुगतान किया लेकिन बाद में उसने भुगतान बंद कर दिया.’
जब प्रभावित खिलाड़ियों ने उससे संपर्क किया तो कारोबारी ने कथित तौर पर यह दावा किया कि उसे भारी नुकसान हुआ है, जिसमें खिलाड़ियों की निवेश राशि और उसकी अपनी पूंजी भी शामिल है. उसने कहा कि वह पैसा लौटाने की स्थिति में नहीं है. सूत्र ने कहा, ‘इसके बाद उसने फोन कॉल और मैसेजों का जवाब देना बंद कर दिया और देश छोड़कर चला गया.
कई खिलाड़ियों ने अपनी पर्सनल सेविंग ही नहीं बल्कि रिश्तेदारों और करीबी सहयोगियों की रकम भी इसमें निवेश कर दी थी. सूत्र ने कहा, ‘यह मूल रूप से एक ‘पोंजी योजना’ (पिरामिड बिक्री योजना) थी, जिसमें नुकसान होने लगा. अब इन खिलाड़ियों के सामने करोड़ों रुपये गंवाने का खतरा है.’ सूत्रों के अनुसार क्रिकेटरों और उनके सहयोगियों द्वारा निवेश की गई कुल राशि एक अरब रुपये से भी अधिक हो सकती है.
(भाषा इनपुट्स के साथ)
