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पाकिस्तान के फखर जमां ने PSL मैच में की शर्मनाक हरकत, PCB ने लगाया 2 मैच का बैन

पाकिस्तान के सीनियर ओपनिंग बल्लेबाज फखर जमां इन दिनों अपने देश की टी20 लीग PSL में खेल रहे हैं. यहां उन्होंने एक मौके पर बॉल से छेड़छाड़ कर खेल भावना को तार-तार कर दिया.

Published date india.com Published: March 31, 2026 11:38 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Fakhar Zaman PSL
फखर जमां, लाहौर कलंदर के बल्लेबाज @X.com

पाकिस्तान की टी20 लीग पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) एक बार फिर बदनामी के चलते सुर्खियों में हैं. मंगलवार को यहां लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के बीच खेले गए मैच में लाहौर के खिलाड़ी फखर जमां ने ऐसी हरकत कर दी, जिसके चलते उन पर दो मैच का बैन लगाया गया है. इस सीनियर ओपनिंग बल्लेबाज ने बॉल से छेड़छाड़ कर दी. उन्होंने यह हरकत तब की,जब मैच निर्णायक मोड़ पर था और कराची की टीम को अंतिम ओवर में जीत के लिए 14 रनों की दरकार थी.

इस ओवर से पहले फखर को गेंद से छेड़छाड़ करते देखा गया. मैदान पर मौजूद अंपायरों ने बॉल की जांच की और उससे छेड़छाड़ की गई थी यह साफ दिख रहा था. इस पर मैदानी अंपायरों ने कार्रवाई करते हुए नई गेंद मंगा ली. फखर को हारिस रऊफ और लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी से बात करते देखा गया. इसके बाद अंपायर फैसल अफरीदी ने गेंद मांगी और उसे देखने के बाद पाया कि इससे छेड़छाड़ की गई है. मैदानी अंपायर शाहीद सैकत और फैसल खान आफरीदी, टीवी अंपायर आसिफ याकूब और चौथे अंपायर तारिक रशीद ने आरोप लगाए.

बॉल से छेड़छाड़ के आरोप साबित होने के बाद लाहौर की टीम पर 5 रन की पेनल्टी भी लग गई और अब सिर्फ जीत के लिए 6 बॉल में 9 बॉल की दरकार रह गई. कराची की टीम ने 3 बॉल बाकी रहते ही यह मैच अपने नाम कर लिया.

इसके बाद पीसीबी ने फखर पर कार्रवाई करते हुए उन्हें दो मैचों के लिए बैन कर दिया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने बताया कि मैच रैफरी ने फखर को लेवल तीन के अपराध का दोषी पाया, जो पीएसएल में खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के लिए आचार संहिता की धारा 2.14 के उल्लंघन को लेकर है.

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फखर ने इससे इनकार किया और अनुशासनात्मक सुनवाई की गई. सारे सबूतों और फखर की दलील सुनने के बाद यह सजा तय की गई. इस सुनवाई के दौरान लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, टीम निदेशक समीन राणा और टीम मैनेजर फारूक अनवर भी मौजूद थे.

इस बीच लाहौर कलंदर्स प्रबंधन ने लाहौर में टीम होटल में पीएसएल का सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए कप्तान शाहीन शाह पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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