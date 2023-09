IND vs PAK, Asia Cup 2023: जिस बात का डर था वही हुआ. भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2023 के सुपर-4 मैच में बारिश की आशंका जताई जा रही थी जो सच साबित हुई. 25वें ओवर की पहली गेंद फेंके जाने के तुरंत बाद बारिश ने दस्तक दी और मैच रोक दिया गया. भारत ने 24.1 ओवर में 2 विकेट खोकर 147 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए हैं. विराट कोहली 8 और केएल राहुल 17 रन बनाकर खेल रहे हैं. अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो मैच के ओवरों में कटौती की जाएगी जिससे पाकिस्तान को संशोधित टारगेट मिलेगा. अगर भारत फिर से बल्लेबाजी नहीं करता है तो ये होगा पाकिस्तान का लक्ष्य:-

*आज रात अगर मैच फिर से शुरू होता है तो भारत को कम से कम 20-24 ओवर फेंकने होंगे.

इससे पहले पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारतीय टीम में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और लोकेश राहुल की वापसी हुई. पीठ में जकड़न के कारण श्रेयस अय्यर को मौका नहीं मिला.