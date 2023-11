VIDEO: मैच के दौरान विराट कोहली के पास पहुंचा फिलिस्तीन सपोर्टर, PM मोदी के आने से पहले सुरक्षा पर उठे सवाल

अहमदाबाद: आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 (ICC ODI World Cup Final) का फाइनल मैच आज यानी के रविवार, 19 नवंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium, Ahmedabad) में हो रहे इस खिताबी मुकाबले में पांच बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने दो बार की विश्व विजेता भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. विश्व कप 2023 फाइनल के दौरान उस समय सुरक्षा की पोल खुल गई जब मैच के दौरान एक फिलिस्तीन सपोर्टर मैदान में घुस गया और विराट कोहली के पास पहुंच गया.

यह फैन फ़िलिस्तीन सपोर्टर था. उस फैन की वजह से फाइनल मैच के दौरान खेल में रुकावट आ गई. हालांकि फिर खेल दोबारा से शुरू हो गया. लेकिन इससे अहमदाबाद स्टेडियम में सिक्योरिटी की पुल खुल गई. फिलिस्तीन सपोर्टर विराट का फैन उस समय स्टेडियम में घुसा जब विराट कोहली और केएल राहुल क्रीज पर बल्लेबाजी कर रहे थे.

उस समय टीम इंडिया का स्कोर 12.3 ओवर में तीन विकेट पर 92 रन थे और कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे. फैन का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के कारण पुलिस ने उस प्रशंसक को अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है.

PM मोदी के आगमन से पहले सुरक्षा पर उठे सवाल

ऐसा माना जा रहा है प्रधानमंत्र नरेंद्र मोदी इस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए आने वाले हैं. पीएम मोदी के आगमन से पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सुरक्षा चक्र तोड़ कर मैदान में शख्स के घुसने से स्टेडियम में सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं.

