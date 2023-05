IPL 2023: कैमरामैन ने गलती से अनुष्का शर्मा को बोल दिया- सर, विराट कोहली ने दिया ऐसा रिएक्शन

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की टीम अपना अगला मैच रविवार को राजस्थान रॉयल्स (RR) से खेलेगी. इससे पहले मंगलवार को उसे मुंबई इंडियन्स (MI) के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. इस हार से उबरने के टीम बुधवार को भी मुंबई में रुकी और बुधवार की देर शाम टीम के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) ने टीम के खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए एक डिनर पार्टी आयोजित की.

विराट कोहली ने यह डिनर पार्टी अपने रेस्टोरेंट वन एट कॉम्यून (विराट कोहली का रेस्टोरेंट) में दी, जहां पार्टी में जाने से पहले विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को पेपराजियों ने घेर लिया और दोनों उन्हें पोज देने लगे.