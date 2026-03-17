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IPL 2026: शुरुआती मैचों में नहीं दिखेंगे ऑस्ट्रेलिया के दो स्टार खिलाड़ी, बेंगलुरु और सनराइजर्स को तकलीफ
ऑस्ट्रेलिया के ये दोनों दिग्गज खिलाड़ी एशेज सीरीज से ही मैदान से बाहर हैं. वे टी20 वर्ल्ड कप में भी नहीं खेल पाए थे. ये पैट कमिंस और जोश हेजलवुड हैं.
Pat Cummins and Josh Hazlewood Might Not Be Present in Early Part of IPL: IPL के 19वें सीजन की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. इस बीच उन टीमों की टेंशन भी बढ़ने लगी है, जिनके खिलाड़ी चोट के चलते लीग के शुरुआती मैचों या फिर पूरे सीजन से ही बाहर हो गए हैं. ऑस्ट्रेलिया के ऐसे ही दो खिलाड़ी हैं, जो लीग की शुरुआत में खेलने के लिए उपलब्ध नहीं होंगे. इससे उनकी टीमों को भी नए समीकरण तलाशने पड़ रहे हैं. ये हैं ऑस्ट्रेलिया के स्टार तेज गेंदबाज पैट कमिंस और जोश हेजलवुड.
हेजलवुड डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का हिस्सा हैं और ऐसे में डिफेंडिंग चैम्पियन को उनके बिना अपने अभियान की शुरुआत करनी होगी. टीम ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं. फिलहाल चोटों से भरे घरेलू सीजन से उबरने की प्रक्रिया में हैं. इस चोट की वजह से वह पूरी एशेज सीरीज से बाहर रहे.
आरसीबी के स्टार गेंदबाज को हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी. जब वह ठीक हुए, तब उनकी एड़ी में तकलीफ शुरू हो गई. आईपीएल 2026 में वह अपनी फ्रेंचाइजी के लिए शुरुआती दो मैच नहीं खेल सकेंगे.
आईपीएल में देर से आने वाले खिलाड़ियों की सूची में हेजलवुड के के बाद तेज गेंदबाज पैट कमिंस का नाम भी जुड़ने की आशंका है. उम्मीद है कि कमिंस भी सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के शुरुआती कुछ मैच नहीं खेल पाएंगे. जुलाई में लगी पीठ की हल्की चोट से उबरने के लिए कमिंस रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे थे. सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान ने एशेज के दौरान सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला था और इसकी वजह से वह T20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए.
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मेडिकल स्टाफ ने पिछले कुछ महीनों से इन दोनों मुख्य खिलाड़ियों पर बारीकी से नजर बनाए रखी है. इससे दोनों खिलाड़ियों की अपनी-अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए उपलब्धता को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. हालांकि, फिलहाल वे सीजन के एक बड़े हिस्से में खेलने की दौड़ में पूरी तरह से बने हुए हैं.
PL में हिस्सा लेने वाले अधिकतर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी इस हफ्ते के आखिर में भारत के लिए रवाना होने वाले हैं, जिनमें से कुछ खिलाड़ी शनिवार को रवाना होंगे.
ऑस्ट्रेलिया अगस्त से करीब 16 महीनों के एक व्यस्त कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा है, जिससे पहले कमिंस और हेजलवुड को पूरी तरह से फिट होना होगा. इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई टीम साउथ अफ्रीका, भारत और इंग्लैंड के विदेशी टेस्ट दौरे करेगी. इस बीच साउथ अफ्रीका में वनडे वर्ल्ड कप 2027 भी खेला जाएगा.
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