ICC Awards: विश्व कप और टेस्ट चैंपियनशिप जीतने वाले पैट कमिंस को मिला आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड

ICC Men Cricketer Of the Year 2023: साल 2023 में वनडे विश्व कप और टेस्ट चैंपियनशिप जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस (Pat Cummins) को आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला.

बल्ले और गेंद दोनों से पैट कमिंस के दमदार प्रदर्शन और उनके प्रेरणादायक नेतृत्व ने कई टीम प्रशंसाओं का मार्ग प्रशस्त किया. जिसमें आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऐतिहासिक जीत, एशेज को सफलतापूर्वक बरकरार रखना और आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में रिकॉर्डतोड़ छठी जीत शामिल है.कमिंस ने 24 मैचों में 59 विकेट लिए और बल्ले से 422 रनों का योगदान दिया.

कमिंस ने 2021 के अंत में कप्तान के रूप शुरू में अपना सफर शुरू किया था. लीडर की भूमिका में आते ही कमिंस की किस्मत में काफी बदलाव हुआ. कमिंस की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया टीम नई ऊंचाइयों तक पहुंची.

