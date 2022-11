पैट कमिंस ने IPL 2023 से नाम वापस लिया, सैम बिलिंग्स के बाद ऐसा करने वाले KKR के दूसरे खिलाड़ी

ऑस्ट्रेलियाई मेंस टीम के टेस्ट और वनडे कप्तान पैट कमिंस (Pat Cummins) ने अगले साल होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (IP) 2023 में नहीं खेलने का फैसला किया है. कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Nights Riders) के तेज गेंदबाज कमिंस ने मंगलवार सुबह ट्विटर पर इसकी जानकारी दी.

29 साल के पैट कमिंस कोलकाता नाइट राइडर्स के दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने लीग के आगामी सीजन से हटने का फैसला किया है. कमिंस से पहले इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज सैम बिलिंग्स (Sam Billings) ने भी घोषणा की कि वह दुनिया की इस सबसे बड़ी घरेलू टी20 लीग में नहीं खेलेंगे. कमिंस ने 2014 में दो बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स से ही आईपीएल में अपना डेब्यू किया था. वह अपने 6 में से 5 सीजन केकेआर के लिए खेल चुके हैं. वह 2017 में दिल्ली डेयरडेविल्स (Delhi Daredevils) के लिए भी खेले थे.

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने ट्विटर पर लिखा, ‘‘मैंने अगले साल के आईपीएल में नहीं खेलने का मुश्किलभरा फैसला लिया है. इंटरनेशनल शेड्यूल में अगले 12 महीने टेस्ट और वनडे मैचों से भरा हुआ है, इसलिए एशेज सीरीज और विश्व कप से पहले थोड़ा आराम करूंगा. ’’