Pat Cummins Appointed as Australia’s New ODI Captain: क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया ने मंगलवार को टीम के नए वनडे कप्‍तान के नाम की घोषणा कर दी है. टेस्‍ट कप्‍तान पैट कमिंस को वनडे फॉर्मेट में भी टीम के नेतृत्‍व की जिम्‍मेदारी सौंपी गई है. अगले महीने इंग्‍लैंड के ऑस्‍ट्रेलिया दौरे के दौरान वो पहली बार 50 ओवरों के फॉर्मेट में टीम का नेतृत्‍व करेंगे. इससे पहले तक एरोन फिंच के पास ही वनडे में ऑस्‍ट्रेलियाई टीम के नेतृत्‍व की जिम्‍मेदारी थी लेकिन इस फॉर्मेट से रिटायरमेंट के बाद क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया को नए कप्‍तान की तलाश थी.Also Read - T20 World Cup 2022- AUS vs IND, वॉर्म अप मैच के हाइलाइट्स, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को यूं दी मात

टीम का नेतृत्‍व संभालने की कतार में पूर्व कप्‍तान स्‍टीव स्मिथ और पूर्व उपकप्‍तान डेविड वार्नर को भी माना जा रहा था. बीते दिनों खबर आई थी कि वार्नर ने उनपर लगे कप्‍तानी के प्रतिबंध को हटाने के लिए बोर्ड से भी संपर्क किया है. हालांकि बोर्ड ने किसी पुराने चेहरो को फिर नेतृत्‍व की जिम्‍मेदारी देने से ज्‍यादा टेस्‍ट कप्‍तान पैट कमिंस पर भरोसा जताया. Also Read - IND vs AUS- मोहम्मद शमी ने आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया के जबड़े से छीनी जीत, प्रैक्टिस मैच में यूं जीता भारत

कमिंस कंगारू टीम के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज हैं. बीते साल विवाद के बाद टिम पेन द्वारा कप्‍तानी छोड़ने के चलते क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया ने कमिंस को टेस्‍ट फॉर्मेट में यह जिम्‍मेदारी सौंपी थी. अब वनडे में भी उन्‍हें बड़ी जिम्‍मेदारी दी जा रही है. Also Read - Highlights IND vs AUS T20 World Cup2022, 1st Warm-Up Match : मोहम्‍मद शमी ने आखिरी ओवर में पलटा मैच, भारत ने छह रन से दर्ज की जीत

एरोन फिंच ने यह कहते हुए वनडे से रिटायरमेंट ले लिया था कि वो आगे आने वाले समय में टी20 फॉर्मेट पर फोकस करना चाहते हैं. फिंच को टेस्‍ट फॉर्मेट में ऑस्‍ट्रेलिया की टीम में मौका नहीं दिया जाता है. ऐसे में वो अब केवल अपने देश के लिए केवल टी20 क्रिकेट खेल रहे हैं.