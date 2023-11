ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट कप्तान टिम पेन (Tim Paine) ने पैट कमिंस (Pat Cummins) की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत के खिलाफ विश्व कप फाइनल में उनकी कप्तानी और गेंदबाजी लाजवाब थी. कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. उन्होंने 10 ओवर में 34 रन देकर विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के कीमती विकेट लिए और भारत को 240 रन पर रोकने में अहम भूमिका निभाई.

ऑस्ट्रेलिया ने इसके बाद ट्रेविस हेड (137) और मार्नस लाबुशेन (नाबाद 58) के बीच चौथे विकेट के लिए 192 रन की साझेदारी की मदद से 6 विकेट से जीत दर्ज की.

पेन ने एसईएन रेडियो से कहा, ‘‘जब हमने टॉस जीता तो मुझे लगता है कि पैट कमिंस ने पहले गेंदबाजी का फैसला करके सभी को थोड़ा हैरानी में डाल दिया था. डर इस बात का था कि भारतीय पिच होने और इसके शुष्क होने के कारण यह धीमी हो सकती है और इससे स्पिनरों को मदद मिल सकती है लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके बजाय यह बल्लेबाजी के लिए थोड़ा बेहतर हो गई.’’

Iconic

Champion skipper @patcummins30‘s memorable day out with his prized possession at the Atal Pedestrian Bridge, Sabarmati Riverfront #CWC23 pic.twitter.com/gI3Oam9e5U

— ICC (@ICC) November 20, 2023