VIDEO: Virat Kohli हुए बोल्ड तो अनुष्का शर्मा को नहीं हुआ यकीन, रिएक्शन वायरल

Virat Kohli Out: वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला मेजबान टीम इंडिया और 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया. रोहित शर्मा और युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने मिलकर भारत को ताबड़तोड़ आगाज दिया लेकिन 5वें ओवर में मिचेल स्टार्क ने गिल और फिर ग्लेन मैक्सवेल ने रोहित को पवेलियन भेजने के साथ ही मेजबान टीम को सन्न कर दिया.

अगले ही ओवर यानी 11वें ओवर में पैट कमिंस ने श्रेयस अय्यर को अपना शिकार बनाया. बैक टू बैक ओवर में 2 बड़े विकेट गिरने से टीम इंडिया दबाव में आ गई जिसके बाद विराट कोहली ने केएल राहुल के साथ मिलकर पारी को संभाला. दोनों ने धीरे-धीरे रन जोड़ने शुरु किए और इस बीच विराट कोहली ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया. हालांकि इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बैठे 1 लाख 32 हजार दर्शक हैरान रह गए.

दरअसल, भारत ने 28 ओवर में 3 विकेट खोकर 146 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे. इसके बाद 29वां ओवर लेकर आए कंगारू कप्तान पैट कमिंस जिन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर विराट को बोल्ड कर सभी को हैरान कर दिया. कमिंस की ये गेंद बैकऑफ लेंथ रही जिसे कोहली ने खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी भाग से लगकर स्टंप्स से टकरा गई. विराट आउट होने पर खुद भी हैरान रह गए.

विराट के अचानक इस तरह आउट होने से स्टेडियम में बैठी अनुष्का शर्मा भी सन्न रह गई. उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि अर्धशतक बनाने के बाद कोहली को इस तरह आउट होकर पवेलियन जाना पड़ेगा. कोहली के रुप में टीम इंडिया को चौथा बड़ा झटका लगा. कोहली 54 रन बनाकर आउट हुए.

Massive massive moment in the game, inform Virat Kohli went for 54. The reaction of Anushka Sharma and the pin drop silence in the crowd says it all. #INDvsAUSFinal #CWC23Final pic.twitter.com/8Fx2yCWYfg

— Ahmad Haseeb (@iamAhmadhaseeb) November 19, 2023