AUS vs WI: कप्तान पैट कमिंस का दूसरे टेस्ट में खेलना तय नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने इन 2 तेज गेंदबाजों के बुलाया

ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान पैट कमिंस (Pat Cummins) का वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में खेलना तय नहीं लग रहा है. इसे देखते हुए दो तेज गेंदबाजों को कवर के तौर पर टीम के साथ जोड़ा गया है. दोनों टीमों के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट गुरुवार से एडिलेड में खेला जाएगा.

आईसीसी की रिपोर्ट के अनुसार, ऐसा माना जा रहा है कि कमिंस बीमार हैं और वो पूरी तरह से फिट नहीं हैं. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया ने कप्तान पैट कमिंस के कवर के तौर पर दो तेज गेंदबाजों को टीम के साथ जोड़ा है. इनमें लांस मौरिस (Lance Morris) और अनुभवी तेज गेंदबाज माइकल नेसर (Michael Neser) शामिल हैं. ऑस्ट्रेलिया के मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बैली ने कहा कि दोनों तेज गेंदबाज टीम में चयन के हकदार हैं.

मोरिस ने अभी तक ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट में डेब्यू नहीं किया है. लेकिन 24 वर्षीय तेज गेंदबाज ने इस साल ऑस्ट्रेलिया की घरेलू शेफ़ील्ड शील्ड में किसी भी अन्य गेंदबाज की तुलना में सबसे अधिक विकेट लिए हैं. नेसर ने पिछले साल एडिलेड में इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना एकमात्र टेस्ट खेला है.