IND vs AUS: रिस्ट इंजरी से उबरे Pat Cummins को भारत के खिलाफ तीनों वनडे मैच खेलने की उम्मीद

मोहाली, 21 सितंबर | ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस (Pat Cummins) को बाईं कलाई की चोट से पूरी तरह से उबरने के बाद भारत के खिलाफ तीन वनडे मैचो की सीरीज के सारे मुकाबले खेलने की उम्मीद है लेकिन उन्होंने कहा कि उनके तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क शुक्रवर को होने वाले पहले मैच में नहीं खेल पाएंगे.

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने साथ ही उम्मीद जताई कि मार्नस लाबुशेन (Marnus Labuschagne) भारत के खिलाफ सीरीज में अच्छी फॉर्म जारी रखेंगे और विश्व कप की टीम के अंतिम 15 खिलाड़ियों में अपना दावा मजबूत करेंगे.

Some positive news on the injury front for Australia with Pat Cummins set to return for tomorrow’s first ODI against India, and he’s hopeful of playing all three matches in the series!

The skipper also provided updates on Mitchell Starc and Glenn Maxwell | #INDvAUS pic.twitter.com/h2Xk6YZwcJ

— cricket.com.au (@cricketcomau) September 21, 2023