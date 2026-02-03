By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
पैट कमिंस ने बताया- आखिर टी20 वर्ल्ड कप से क्यों हो गए बाहर? अब आगे का क्या है प्लान!
ऑस्ट्रेलिया के इस स्टार तेज गेंदबाज ने बताया कि उनके टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने की वजह यह है कि वह ऑस्ट्रेलिया के आगामी टेस्ट सीजन में खेलने के लिए भी उपलब्ध रहना चाहते हैं.
ऑस्ट्रेलिया के स्टार तेज गेंदबाज पैट कमिंस पीठ की चोट से पूरी तरह नहीं उबर पाने के कारण टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के चलते दुखी हैं. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने उनकी जगह बेन ड्वार्शियस को टीम में शामिल किया है. अपनी चोट पर बात करते हुए इस तेज गेंदबाज ने बताया कि T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने का उनका फैसला आगामी टेस्ट सत्र के लिए पूरी तरह से फिट होने की इच्छा से भी प्रेरित था, जिसमें वह सभी मैच खेलना चाहते हैं.
कमिंस ने ‘ऑस्ट्रेलियन असोसिएटेड प्रेस’ से कहा, ‘यह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण था. मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूं. बस एक मामूली सी परेशानी हुई और उससे उबरने के लिए समय कम पड़ गया. मैं कुछ सप्ताह तक आराम करूंगा और फिर आगे की योजना बनाऊंगा.’
उन्होंने कहा, ‘एडिलेड टेस्ट मैच के बाद हमें पता था कि चोट को पूरी तरह से ठीक होने में चार से आठ सप्ताह का समय लगेगा. शुरू में हमें लगा था कि इसमें चार सप्ताह ही लगेंगे, क्योंकि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, लेकिन अभी-अभी एक स्कैन करवाया है और चिकित्सकों का मानना है कि इसे पूरी तरह ठीक होने में कुछ सप्ताह और लगेंगे। इसलिए समय की थोड़ी कमी पड़ गई.’
ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैचों का व्यस्त कार्यक्रम अगस्त से शुरू होगा, जब वह डार्विन और मैकाय में बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट मैच खेलेगा. इसके बाद वह सितंबर में टेस्ट और वनडे के लिए साउथ अफ्रीका का दौरा करेगा.
ऑस्ट्रेलिया इसके बाद न्यूजीलैंड की मेजबानी करेगा और फिर पांच टेस्ट मैचों की बॉर्डर-गावस्कर सीरीज के लिए भारत का दौरा करेगा. इसके बाद वह अगले साल मार्च में मेलबर्न में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट के 150 साल पूरे होने पर गुलाबी गेंद से टेस्ट मैच खेलेगा. इसके बाद इंग्लैंड में एशेज सीरीज, वनडे वर्ल्ड कप और जून में लॉर्ड्स में विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल होगा.
कमिंस ने कहा, ‘हमने सोचा कि आगामी सीजन में क्रिकेट मैचों की संख्या को देखते हुए साल के पहले 6 महीने में संयम बरतना काफी अच्छा रहेगा. चोट ठीक हो जाएगी और इसको लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं होगी. अगर मैं अभी इसको लेकर सतर्कता नहीं बरतता तो समस्या बढ़ सकती थी.’ कमिंस को हालांकि उम्मीद है कि वह 26 मार्च से शुरू होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग में सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी करने के लिए समय पर फिट हो जाएंगे.
उन्होंने कहा, ‘हम चोट की स्थिति के आधार पर ही निर्णय लेंगे. कुछ सप्ताह बाद एक और स्कैन होगा और अगर रिपोर्ट अच्छी रही तो हम धीरे-धीरे अपनी दिनचर्या में सुधार करेंगे. टेस्ट मैचों की तुलना में टी20 मैचों के लिए तैयारी करना थोड़ा आसान होता है.’
