ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक टेस्ट मैच जीतने के बाद विंडीज कप्तान क्रैग ब्रैथवेट (Kraigg Brathwaite) ने रॉडनी हॉग (Rodney Hogg) के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें पूर्व क्रिकेटर ने वेस्टइंडीज टीम को “दयनीय और निराशाजनक” कहा था.

गाबा में ऑस्ट्रेलिया पर आठ रन की जीत दर्ज करने के बाद ब्रैथवेट ने कहा, “वह हमारी प्रेरणा थी. हम दुनिया को दिखाना चाहते थे कि हम दयनीय नहीं हैं. और मुझे उनसे पूछना चाहिए, (अपनी बाइसेप्स दिखाते हुए) क्या ये मसल्स उनके लिए काफी बड़ी हैं? मैं दुनिया को दिखाना चाहता था कि हम किस चीज से बने हैं.”

इस बड़ी जीत के बाद ब्रैथवेट खामोश नहीं रहना चाहते और उन्होंने अपनी टीम को भी आत्मसंतुष्टि के खिलाफ चेतावनी दी. कप्तान ने कहा, “हमारे लिए यह बहुत मायने रखता है, यहां टेस्ट मैच जीते हुए कई साल हो गए हैं. लेकिन मेरे लिए यह शुरुआत है. हमें ऐसा करते रहना चाहिए.”

