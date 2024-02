SL vs AFG: श्रीलंका ने 14 साल का वनवास तोड़ा, दोहरा शतक जड़ने वाले पहले श्रीलंकाई पथुम निसांका

पल्लेकल. श्रीलंका के ओपनिंग बल्लेबाज पथुम निसांका (Pathum Nissanka) ने शुक्रवार को अफगानिस्तान के खिलाफ अपने देश की ओर से नया इतिहास रच दिया. उन्होंने यहां दोहरा शतक ठोक दिया और ऐसा करने वाले वह श्रीलंका के पहले और दुनिया के 10वें बल्लेबाज बने हैं. अपने करियर के 50वें वनडे मैच में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की. 3 मैचों की वनडे सीरीज का यह पहला मैच है, जिसमें श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद अफगानिस्तान की खाट खड़ी कर दी.

वनडे इतिहास में दोहरे शतक का सिलसिला साल 2010 में शुरू हुआ था, जब भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने पहली बार दोहरा शतक जमाया था. इसके बाद से अब तक कुल 10 बल्लेबाज यह कारनामा कर चुके हैं और रोहित शर्मा तो तीन-तीन बार दोहरा शतक जमा चुके हैं.

25 वर्षीय निसांका अब अपने देश की ओर से वनडे मैच की एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने हैं. उन्होंने अपने देश के पूर्व ओपनर सनथ जयासूर्या का 24 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. जयसूर्या ने साल 2000 में भारत के खिलाफ 189 रनों की पारी खेली थी, जो अब तक श्रीलंका की ओर से सबसे बड़ी वनडे पारी थी.

Pathum Nissanka becomes the first-ever Sri Lanka batter to score a Men’s ODI double hundred 🎉#SLvAFG pic.twitter.com/1VxXk664SQ

