गौतम गंभीर मेरे पीछे पड़े थे, मगर मैं सिर्फ इरफान से प्यार...बॉलीवुड अभिनेत्री का सनसनीखेज खुलासा

नई दिल्ली. अभिनेत्री पायल घोष ने पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर और इरफान पठान को लेकर बड़ा दावा किया है. पायल घोष ने कहा है कि वह पांच साल पहले इरफान पठान को डेट कर रही थी. उन्होंने गंभीर को लेकर कहा है कि वह हमेशा मुझे मिस कॉल किया करते थे. बॉलीवुड अभिनेत्री के इस सनसनीखेज खुलासे से हंगामा मचा है.

पायल घोष ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर कई खुलासे किए हैं. एक ट्वीट में अभिनेत्री ने लिखा, गौतम गंभीर मुझे हमेशा मिसकॉल करते थे, ये इरफान को बहुत अच्छी तरह से पता था, वो मेरा सब कॉल चेक करता था. वो ये बात मेरे सामने यूसुफ भाई, हार्दिक और क्रुणाल पंड्या को भी बताया था जब मैं इरफान को पुणे में बड़ौदा के घरेलू मैच के समय मिलने गई थी.

पायल घोष ने एक और ट्वीट में लिखा, मेरे पीछे गौतम गंभीर, अक्षय कुमार सभी पड़े थे, लेकिन मैं इरफान पठान से प्यार करती थी. मुझे उसके अलावा कोई और दिखता ही नहीं था और मैं इरफान को सबके बारे में बोलती भी थी, सब का मिस कॉल दिखाती भी थी, मैने बस इरफान पठान से प्यार किया और किसी से नहीं.

उन्होंने आगे लिखा कि इरफान मेरा ब्यॉयफ्रेंड पहले थे. हमलोग 2011 में डेट कर रहे थे.

Irfan mera boyfriend pehle tha .. we were dating since 2011 Aur isme shaadi 2016 mein kiya …. So shut the fuck up https://t.co/LkRUbY7I4W

वहीं एक दूसरे ट्वीट में अभिनेत्री ने लिखा, जब मेरा इरफान से ब्रेक अप हुआ, मैं बीमार हो गई थी. मैं कई सालों तक काम नहीं किया, वह इकलौते पर्सन थे, जिसे मैने प्यार किया, उसके बाद मैने किसी को प्यार नहीं किया.

After we broke up … I fell ill .. I couldn’t work for years… but he was the only guy whom I loved… after that I never loved anybody 🥲 pic.twitter.com/vKRYWJl0Ti

