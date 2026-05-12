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पंजाब पर जीत के बावजूद दिल्ली कैपिटल्स को झटका, कैप्टन अक्षर पटेल पर लगा जुर्माना- आखिर क्या हुई खता
सोमवार को दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया. इस सीजन एक बार फिर लड़खड़ाई दिल्ली की यह 5वीं जीत है लेकिन मैच के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर पर ₹12 लाख का जुर्माना ठोका गया है.
आईपीएल में इस सीजन उतार-चढ़ाव भरा प्रदर्शन कर रही दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने सोमवार को पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हराकर सीजन की अपनी 5वीं जीत अपने नाम कर ली है. इस जीत के सहारे प्वॉइंट्स टेबल में दिल्ली को 1 पायदान का फायदा हुआ है. वह इस मुकाबले से पहले 8वें पायदान पर थी लेकिन अब पंजाब को हराकर 7वें पायदान पर पहुंच गई है. इस मैच में दिल्ली के ऑलराउंडर कप्तान अक्षर पटेल ने बॉलिंग नहीं की थी. हालांकि इसकी भरपाई उन्होंने अपने बल्ले से बखूबी की. इसके बावजूद दिल्ली के कप्तान से इस मैच में फील्डिंग के दौरान भारी गलती हो गई, जिसके चलते उन पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगा है.
211 रन का पीछा करने उतरी दिल्ली की शुरुआत बहुत ही खराब रही थी. उसके टॉप 3 बल्लेबाज स्कोरबोर्ड पर 33 रन जुड़ने तक ही पवेलियन में थे. इसके बाद नंबर 5 पर उतरे कप्तान अक्षर पटेल ने ट्रिस्टन स्टब्स (12) के रन आउट होने से पहले चौथे विकेट के लिए 41 रन जोड़े. बाद में उन्हें डेविड मिलर का अच्छा साथ मिला और दोनों ने 5वें विकेट के लिए 64 रनों की तेज-तर्रार साझेदारी की.
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यहां पर 30 बॉल में 56 रन ठोकने वाले अक्षर को मार्कस स्टोइनिस ने अपना शिकार बना लिया. उनके बाद डेविड मिलर ने अपनी आतिशी पारी जारी रखी. वह 170 के कुल स्कोर पर आउट हुए.बाद में माधव तिवारी और आकिब नबी डार ने टीम को जीत दिला दी.
मैच के बाद दिल्ली की इस जीत को तब कुछ झटका लगा, जब उसके कप्तान पर 12 लाख रुपये का जुर्माना ठोक दिया गया. इसकी वजह दिल्ली की धीमी ओवर गति की बॉलिंग थी. उसने तय समय में अपने 20 ओवर का कोटा खत्म नहीं किया था.
आईपीएल द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ‘दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल पर हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ स्टेडियम, धर्मशाला में पंजाब किंग्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के मैच के दौरान धीमी ओवर गति बनाए रखने के लिए जुर्माना लगाया गया है.’
इसमें आगे कहा गया है, ‘धीमी ओवर गति से संबंधित आईपीएल की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत यह उनकी टीम का इस सत्र का पहला अपराध था इसलिए अक्षर पटेल पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.’ दिल्ली की टीम अंक तालिका में अभी 7वें स्थान पर है. उसका अगला मैच रविवार को नई दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ होगा.
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