Hindi Cricket Hindi

Pbks Vs Dc Match 55 Delhi Capitals Made 5 Changes In Playing Xi But No Place For Prithvi Shaw

PBKS vs DC: दिल्ली कैपिटल्स ने प्लेइंग XI में किए 5 बदलाव, पृथ्वी शॉ को फिर भी नहीं मौका- आखिर क्या है वजह?

इस सीजन 11 मैच खेलने के बाद प्वॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर पड़ी दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब के खिलाफ सीजन के 12वें मैच में 5 बदलाव किए हैं. लेकिन इसके बावजूद पृथ्वी शॉ को जगह नहीं मिली है.

पृथ्वी शॉ @Instagram

आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) का हाल बुरा चल रहा है. वह प्लेऑफ की दौड़ में फिलहाल दिख नहीं रही है लेकिन अभी इस दौड़ से बाहर भी नहीं हुई है. अगर वह पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ खेले जा रहे सीजन के अपने 12वें मैच में हार गई तो शायद उसके लिए प्लेऑफ के रास्ते बंद हो सकते हैं. ऐसे में दिल्ली ने अपनी योजनाओं में कुछ बदलाव तो किया है लेकिन अभी भी उसके ये बदलाव जानकारों की समझ से परे दिख रहे हैं.

हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला मैदान पर खेले जा रहे इस मैच में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने बताया कि उन्होंने इस मैच के लिए 5 बदलाव किए हैं. (अभिषेक) पोरेल, साहिल परख, डेविड मिलर, माधव तिवारी और आकिब नबी टीम में हैं.’ दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने यहां टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था. उन्होंने इस दौरान जब अपनी प्लेइंग XI के बारे में बताया तो 5 बदलाव की बात सुनकर दिल्ली और पृथ्वी शॉ के फैन्स को कुछ पल के लिए लगा कि आज शायद उन्हें मौका मिल गया है. लेकिन जैसे ही अक्षर ने एक-एक कर अपने 5 बदले गए खिलाड़ियों के नाम गिनाए तो उनका सपना टूट गया.

शॉ का नहीं इन 5 खिलाड़ियों में भी नहीं था. इतना ही नहीं टीम मैच के लिए जो इम्पैक्ट सब्सीट्यूट खिलाड़ियों के नाम बताती है, जिनमें 5 खिलाड़ियों के नाम रखे जा सकते हैं. शॉ का नाम उनमें भी शामिल नहीं था. आखिर DC की टीम ने इस दाएं हाथ के अटैकिंग ओपनिंग बल्लेबाज को किसी भी मैच में जगह क्यों नहीं दी है यह क्रिकेट पंडितों के भी समझ नहीं आ रहा है.

इससे पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर मुरली कार्तिक ने भी दिल्ली के टीम मैनेजमेंट की आलोचना की थी. उन्होंने कहा था कि आखिर दिल्ली की टीम ने पृथ्वी शॉ जैसे खिलाड़ी को अपने सभी मैचों से बाहर रखा हुआ है. यह समझ से परे है, जब उनके जैसा खिलाड़ी टीम में मौजूद होता है तो फिर आप उन्हें प्लेइंग XI से बाहर नहीं रख सकते. आपने इस खिलाड़ी को खरीदा था, तो आपकी कोई न कोई रणनीति रही होगी लेकिन आपने उन्हें एक भी मौका नहीं देकर निराश किया है.

टॉस जीतकर DC के कप्तान अक्षर पटेल ने कहा, ‘हम बॉलिंग करेंगे. यही बात सही हो रही है (टॉस जीतना), मैचों में, हमने उन जरूरी मौकों पर जीत हासिल नहीं की है, वर्ना हम इतना बुरा नहीं खेले हैं. हम अपनी तरह का क्रिकेट खेलेंगे और नतीजे की चिंता नहीं करेंगे. जीतें या हारें, हम अच्छी तरह से खेलने की कोशिश करेंगे. यह एक फ्रेश विकेट है, नई बॉल से थोड़ा काम चल सकता है और हम उन्हें पहले बैटिंग करने देना चाहते हैं. हमने 5 बदलाव किए हैं.’

दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग XI:

केएल राहुल (विकेटकीपर), अभिषेक पोरेल, साहिल परख, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल (कप्तान), माधव तिवारी, मुकेश कुमार, ऑकिब नबी डार, मिचेल स्टार्क और लुंगी एनगिडी.

Add India.com as a Preferred Source

दिल्ली कैपिटल्स इम्पैक्ट सब्सीट्यूट-

पथुम निसांका, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, त्रिपुराना विजय.