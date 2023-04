KKR vs PBKS: इस वजह से करीब आधे घंटे रुका रहा खेल, सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

आईपीएल 2023 का दूसरा मैच आज मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम में पंजाब किंग्स (PBKS) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच खेला जा रहा है. पंजाब किंग्स ने कोलकाता के सामने जीत के लिए 192 रन का लक्ष्य रखा है.

इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की पारी में शुरुआत से पहले अजीबोगरीब मामला देखने को मिला. लक्ष्य का पीछा करने क्रीज पर उतरे कोलकाता नाइटराइडर्स के बल्लेबाज को वापस लौटना पड़ा.

दरअसल मैदान का फ्लड लाइट्स को ऑन नहीं किया गया था और कोलकाता के ओपनर मनदीप सिंह और रहमानुल्लाह गुरबाज बल्लेबाजी करने क्रीज पर उतर चुके थे. सैम करन के हाथ में गेंद था, मगर तभी अचानक फ्लड लाइट्स बंद होने का मामला सामने आया, जिसके बाद खिलाड़ियों को वापस लौटना पड़ा. इसकी वजह से काफी देर तक खेल प्रभावित हुआ.

मैच में फ्लड लाइट्स की वजह से खेल रुकने के बाद कोलकाता नाइटराइडर्स ने एक मजेदार ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.