IPL 2026 में पंजाब का दबदबा, LSG को 54 रन से रौंदा, जीत का सिलसिला जारी

PBKS vs LSG Match Score: आईपीएल 2026 के 29वें मुकाबले में PBKS ने लखनऊ को 54 रनों से हराया. इस खबर में जानिए मैच के हाइलाइट्स.

Published date india.com Published: April 19, 2026 11:59 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
IPL 2026 में पंजाब का दबदबा, LSG को 54 रन से रौंदा, जीत का सिलसिला जारी
Photo from PTI

आईपीएल – 2026 के 29वें मुकाबले में रविवार यानी 19 अप्रैल, 2026 को पंजाब किंग्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को 54 रनों से हराया. पीबीकेएस से मिले 255 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए एलएसजी की टीम 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 200 रन ही बना सकी. यह पंजाब किंग्स की इस सीजन की पांचवीं जीत है.

LSG की अच्छी शुरुआत, 5 ओवर में 61 रन

255 रनों के बड़ा लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की शुरुआत शानदार रही. आयुष बदोनी और मिचेल मार्श ने मिलकर पहले विकेट के लिए 5.6 ओवर में 61 रन जोड़े. मार्श 28 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 40 रन बनाकर आउट हुए.

वहीं, बदोनी ने 21 गेंदों में 35 रन बनाए. उन्होंने अपनी इस पारी में 5 चौकै और एक छक्का लगाया. कप्तान ऋषभ पंत अच्छी लय में दिखाई दिए और उन्होंने महज 23 गेंदों का सामना करते हुए 43 रनों की दमदार पारी खेली. पंत ने अपनी इस पारी में एक चौका और 4 छक्के लगाए.

अर्शदीप और चहल ने एक-एक विकेट लिए

निकोलस पूरन की खराब फॉर्म इस मुकाबले में भी जारी रही और वह 9 रन बनाकर आउट हुए. एडेन मार्करम और मुकेश चौधरी ने पांचवें विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी निभाई. दोनों ने मिलकर 33 गेंदों में 60 रनों की साझेदारी निभाई, लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला सके. मार्करम ने 22 गेंदों में 42 रन बनाए, तो मुकुल 17 गेंदों में 21 रन बनाकर नाबाद रहे. गेंदबाजी में मार्को जानसेन ने 37 रन देकर 2 विकेट चटकाए, जबकि अर्शदीप सिंह, विजयकुमार वैशाक और चहल ने एक-एक विकेट अपने नाम किया.

बार-बार टूटते बचा SRH का रिकोर्ड

इससे पहले पंजाब किंग्स ने टॉस गंवाने के बाद बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 254 रन लगाए. टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और प्रभसिमरन सिंह बिना खाता खोले पवेलियन लौटे. हालांकि, इसके बाद प्रियांश आर्या और कूपर कोनोली ने मोर्चा संभाला और दूसरे विकेट के लिए 80 गेंदों में 182 रनों की साझेदारी निभाई. कोनोली ने 46 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौके और 7 छक्कों की मदद से 87 रन बनाए. वहीं, प्रियांश ने ताबड़तोड़ अंदाज में खेलते हुए सिर्फ 37 गेंदों में 93 रनों की शानदार पारी खेली. प्रियांश ने अपनी पारी में 4 चौके और 9 छक्के लगाए. श्रेयस अय्यर 5 रन बनाकर आउट हुए.

मोहम्मद शमी के भी नाम 1 विकेट

मार्कस स्टोइनिस ने 16 गेंदों में 29 रनों का योगदान दिया, जबकि नेहल वढेरा ने 13 रन बनाए. अंतिम ओवरों में शशांक सिंह ने 6 गेंदों में 17 रन बनाए. एलएसजी की तरफ से गेंदबाजी में प्रिंस यादव ने सिर्फ 25 रन देकर 2 विकेट चटकाए, जबकि एम सिद्धार्थ ने 35 रन खर्च करते हुए 2 विकेट निकाले. मोहम्मद शमी और मोहसिन खान ने एक-एक विकेट अपने नाम किया. एलएसजी की यह इस सीजन की चौथी हार है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

(इनपुट-एजेंसी के साथ)

About the Author

Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.