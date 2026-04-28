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IPL 2026 में रूका पंजाब का विजय रथ! यशस्वी और फरेरा ने दिलाई राजस्थान को जीत
IPL 2026 सीजन में पंजाब किंग्स को पहली हार मिल गई है. राजस्थान रॉयल्स ने 222 रन का बड़ा लक्ष्य 6 विकेट से चेज किया. जानिए शुरुआत से हर मैच जीती ये टीम राजस्थान से कहां हार गई?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL, 2026) का 40वां मुकाबला आज पंजाब किंग्स के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा. लगातार जीत की लय में चल रही पंजाब टीम को इस सीजन की पहली हार का सामना करना पड़ा. राजस्थान रॉयल्स ने न्यू चंडीगढ़ में खेले गए इस हाई-स्कोरिंग मैच में 6 विकेट से जीत दर्ज कर पंजाब का विजय रथ रोक दिया. फैंस उम्मीद कर रहे थे कि पंजाब ये मैच भी जीत जाएगी, लेकिन आखिरी ओवर में मैच पलट गया और टीम को हार का सामना करना पड़ा.
पंजाब ने दमदार बैटिंग कर खड़ा किया बड़ा स्कोर
अब बात करें कि पंजाब मैच कहां हारी? तो टॉस का नतीजा टीम के पक्ष में नहीं आया था. पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने शानदार शुरुआत की. प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य ने तेजी से रन जोड़े, जिससे पावरप्ले में टीम का स्कोर मजबूत रहा. प्रभसिमरन ने शानदार 59 रन बनाए, वहीं कूपर कोनली ने भी 30 रन का योगदान दिया. फिर मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर ने संभलकर खेला, लेकिन मार्कस स्टोइनिस खूब चमके. उन्होंने सिर्फ 20 गेंदों में तेज फिफ्टी लगाकर टीम को 20 ओवर में 222 रन तक पहुंचा दिया.
वैभव और यशस्वी ने रन चेज आसान कर दिया
223 रन का टारगेट पूरा करने उतरी राजस्थान की टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया. वैभव ने सिर्फ 16 गेंदों में 43 रन ठोक दिए, जिसमें 5 छक्के और 3 चौके शामिल थे. इसके बाद यशस्वी ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 27 गेंदों में 51 रन बनाए. इन दोनों की तेज शुरुआत ने राजस्थान को मैच में मजबूत स्थिति में ला दिया, जिससे रन चेज आसान लगने लगा.
आखिर कहां कमजोर पड़ गई पंजाब?
यशस्वी के आउट होने के बाद, रियान पराग और ध्रुव जुरेल ने पारी को संभाला. हालांकि यहां रन बनाना थोड़ा दबाव वाला लगा, लेकिन फिनिशिंग में शिमरॉन फरेरा और शुभम दुबे ने मैच पूरी तरह पलट दिया. फरेरा ने 26 गेंदों में नाबाद 52 रन बनाए, जबकि शुभम ने सिर्फ 12 गेंदों में 31 रन जड़ दिए. इन दोनों की तूफानी साझेदारी ने आखिरी ओवर में मैच पलट दिया और राजस्थान को शानदार जीत दिलाई.
टीम को कहां सुधार करना है?
इस हार से पंजाब की जीत का सिलसिला जरूर रूका है, लेकिन टीम के लिए यह एक सीख भी है. गेंदबाजी में सुधार की जरूरत नजर आई, खासकर डेथ ओवर्स में जहां मैच हाथ से निकल गया. दूसरी तरफ राजस्थान ने ये दिखाया कि टारगेट कितना भी बड़ा हो आत्मविश्वास और सही रणनीति से हासिल किया जा सकता है. अब देखना होगा कि पंजाब इस हार से कैसे वापसी करती है और क्या वह फिर से अपनी जीत की राह पकड़ पाएगी?
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