World Cup 2023 से पहले पाकिस्तान टीम की हुई चांदी; PCB ने सैलरी बढ़ाई, ICC रेवेन्यू में मिला हिस्सा

लाहौर, 27 सितंबर 2023 | पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने बुधवार को अपने खिलाड़ियों के लिए एक जुलाई 2023 से 30 जून, 2026 तक के सालाना कॉन्ट्रेक्ट का ऐलान किया. जिसमें पाक क्रिकेटरों की मंथली सैलरी में 127-202 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई. पीसीबी ने खिलाड़ियों के साथ सफलतापूर्वक बातचीत करने के बाद कॉन्ट्रेक्ट का ऐलान किया. नए कॉन्ट्रेक्ट में लगभग 25 खिलाड़ियों को शानदार डील मिली है जिसमें आईसीसी के राजस्व का एक हिस्सा शामिल होगा.

दरअसल पाक खिलाड़ी पिछले काफी समय से सालाना कॉन्ट्रेक्ट को लेकर बोर्ड से बहस कर रहे थे. सीनियर खिलाड़ियों की सबसे प्रमुख मांग थी कि आईसीसी रेवेन्यू से पीसीबी को मिलने वाला हिस्सा उनके मंथली रीटेनर में जोड़ा जाए.

पीसीबी ने ये मांग स्वीकार कर ली है. साथ ही बोर्ड ने पिछले साल के विपरीत, लाल गेंद और सफेद गेंद के सालाना कॉन्ट्रेक्ट्स का विलय कर दिया गया है. ये फैसला सालाना कॉन्ट्रेक्ट समिति के मैच जीतने के संदर्भ में खिलाड़ियों का मूल्यांकन करने के तरीके के रूप में प्रस्तावित किया गया था और इसका उद्देश्य निष्पक्षता, पारदर्शी चयन प्रक्रिया को बढ़ावा देना था.

मासिक रिटेनर्स में बढ़ोतरी के साथ खिलाड़ियों की सूची को चार ग्रेड में बांटा जाएगा. आईसीसी से मिलने वाले रेवेन्यू को मासिक वेतन में शामिल किया जाएगा.

कैटेगरी ए: बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी

कैटेगरी बी: फखर जमान, हारिस रऊफ, इमाम-उल-हक, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह और शादाब खान

कैटेगरी सी: इमाद वसीम और अब्दुल्ला शफीक

कैटेगरी डी: फहीम अशरफ, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, इहसानुल्लाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद वसीम जूनियर, सईम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद, सऊद शकील, शाहनवाज दहानी, शान मसूद, उसामा मीर और जमान खान

खिलाड़ियों की मैच फीस में भी बड़ी बढ़ोतरी होगी: टेस्ट में 50%, वनडे में 25% और टी20 में 12.5% की बढ़ोतरी.

पाकिस्तान के पुराने सेंट्रल कॉन्ट्रेक्ट के मुताबिक कैटेगरी ए के खिलाड़ियों को हर महीने 45 लाख पाकिस्तानी रुपये मिलते हैं. अब जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी के नए रेवेन्यू मॉडल के तहत 34 मिलियन डॉलर (करीब 283 करोड़ भारतीय रुपये) मिलेगा तो बोर्ड इसका तीन प्रतिशत हिस्सा खिलाड़ियों के साथ बांटेगा, जो कि करीब एक मिलियन डॉलर (करीब 8 करोड़) होगा.

आईसीसी रेवेन्यू का हिस्सा खिलाड़ियों को उनकी मंथली रिटेनर फीस और मैच फीस के बाद अलग से मिलेगा. जिससे टेस्ट क्रिकेट में 50 प्रतिशत, वनडे क्रिकेट में 25 प्रतिशत, टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 12.5 प्रतिशत सैलरी बढ़ जाएगी.

Pakistan Men’s Central Contract list

As many as 25 cricketers have been offered a central contract

Read more https://t.co/6pNAexQEds pic.twitter.com/bgkvopQ6gl

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) September 27, 2023