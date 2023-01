PCB ने पाकिस्तान टीम को दिया ऑनलाइन कोच, सोशल मीडिया पर जमकर उड़ा मजाक

अपने अजीबो-गरीब फैसलों के लिए जाने जाने वाले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने एक बार फिर कुछ ऐसा ही किया है. यह खबरें पहले से ही थीं, जब नजम सेठी ने पीसीबी की कमान दोबारा संभाली है तो वह अपने पुराने कोच मिकी ऑर्थर (Mickey Arthur) को ही राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच बनाना चाहते थे लेकिन इन दिनों इंग्लैंड की काउंटी टीम की कोचिंग कर रहे ऑर्थर ने जब यह ऑफर स्वीकार नहीं किया तो पीसीबी ने उन्हें टीम का ऑनलाइन कोच नियुक्त कर दिया. पीसीबी के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर उसका जमकर मजाक उड़ रहा है.

इससे पहले नजम सेठी की ओर से मिकी ऑर्थर को टीम का फुल टाइम मुख्य कोच बनने का ऑफर दिया गया था, जिसे उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल का हवाला देकर नकार दिया. मिकी इस समय इंग्लैंड की काउंटी टीम डर्बीशायर के हेड कोच हैं. इसके बावजूद पीसीबी को उनसे इतनी आस है कि उसने ऑर्थर को टीम का ऑनलाइन कोच नियुक्त कर दिया. क्रिकेट वर्ल्ड में यह पहला मौका है, जब किसी टीम ने अपना ऑनलाइन हेड कोच नियुक्त किया हो.

Voi to mujhe bi ni smjh ara Micky arthur online coaching dega Pakistani plyrs ko but facility use eng cricket provide kr rhi as vo vaha ki kisi club ka coach h In short esa smjh le jese physical classes apne bccho ko dera online tution kisi or kk 🤣 — Nisha Naik 🇮🇳🕉️ (@nishnaik789) January 30, 2023

कुछ रिपोर्ट्स की मानें तो ऑर्थर डर्बीशायर का कोच पद इसलिए नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता का अहसास है. उन्हें डर है कि अगर इस मुल्क में फिर सत्ता परिवर्तन हो गया तो फिर उनका कार्यकाल समय से पहले ही समाप्त हो जाएगा. डर्बीशायर के साथ वह 2025 तक हेड कोच की भूमिका के लिए नियुक्त किए गए हैं.