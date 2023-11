पाकिस्तान क्रिकेट में बड़े बदलाव का दौर जारी, उमर गुल और सईद अजमल को मिली बड़ी जिम्मेदारी

वर्ल्ड कप 2023 में शर्मनाक प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान टीम में बड़े बदलाव का दौर जारी है. सबसे पहले बाबर आजम ने कप्तानी पद से इस्तीफा दिया और फिर मोहम्मद हफीज को डायरेक्टर और वहाब रियाज को चीफ सिलेक्टर बनाया गया. अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने (पीसीबी) उमर गुल को नया तेज गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है. वहीं, सईद अजमल को स्पिन गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है.

उमर गुल ने पहले अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की T20I सीरीज और उसके बाद घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के दौरान पाकिस्तान पुरुष टीम के लिए गेंदबाजी कोच के रूप में काम किया था. वह पिछले पीएसएल सीज़न में क्वेटा ग्लैडियेटर्स के लिए गेंदबाजी कोच और आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 में अफगानिस्तान के गेंदबाजी कोच भी रहे हैं. उन्होंने 2003 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण किया, जिसमें 47 टेस्ट (34.06 पर 163 विकेट) में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया. उन्होंने 2003 और 2016 के बीच 130 वनडे में 179 विकेट और 60 T20I मैचों में 85 विकेट अपने नाम किए.

पूर्व विश्व नं. 1 वनडे गेंदबाज सईद अजमल स्पिन बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे. साल 2008 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सईद ने 35 टेस्ट, 113 वनडे और 64 T20I में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया और तीनों प्रारूपों में कुल 447 विकेट लिए. उन्होंने पीएसएल फ्रेंचाइजी इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ स्पिन गेंदबाजी कोच के रूप में भी काम किया.

🚨 Umar Gul and Saeed Ajmal have been appointed as the Fast Bowling and Spin Bowling Coaches, respectively, for the Pakistan Men’s Team

Read more ➡️ https://t.co/0rPdPWlvGm pic.twitter.com/FB4sak7sFW

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) November 21, 2023