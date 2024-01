IND vs PAK: लोकसभा चुनाव के बाद शुरू हो सकती है भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय सीरीज, PCB अध्यक्ष जका अशरफ ने किया खुलासा

नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बीच पिछले एक दशक से कोई भी द्विपक्षीय सीरीज नहीं हुई है. दोनों टीमों ने अपनी पिछली द्विपक्षीय सीरीज 2012 में खेली, जब पाकिस्तान की टीम भारत दौरे पर आई थी. इसके बाद दोनों देशों की टीमें सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंटों में ही एक-दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतरती हैं. लेकिब अब ऐसा लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस साल द्विपक्षीय सीरीज की शुरुआत हो सकती है. ये द्विपक्षीय सीरीज सीरीज भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव के बाद आयोजित जा सकती है.

पीसीबी (पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड) के अध्यक्ष जका अशरफ ने इस बात की उम्मीद जताई है कि दोनों मुल्कों के बीच जल्द ही फिर से क्रिकेट की बहाली हो सकती है. पीसीबी प्रमुख ने हाल में कहा कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव जय शाह के साथ एक बैठक की, जहां उन्होंने पाकिस्तान और भारत के बीच नियमित क्रिकेट मैच फिर से शुरू करने की संभावना पर चर्चा की.

अशरफ के अनुसार, जय शाह ने दोनों देशों के बीच क्रिकेट संबंधों को पुनर्जीवित करने की इच्छा व्यक्त की है. हालांकि उन्होंने कहा कि जय शाह ने उन्हें बताया है कि दोनों देशों के बीच फिर से क्रिकेट संबंध बहाल करने के लिए उन्हें भारत सरकार से इसकी इजाजत लेनी होगी. अशरफ ने जोर देकर कहा कि जय शाह भी चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से क्रिकेट संबंध बहाल हो.

“I met Jay Shah and he’s ready to resume Pakistan vs India matches on regular basis, but he needs his government’s approval. We are hopeful of some good news from India after the elections there this year” – Zaka Ashraf

