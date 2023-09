PCB अध्यक्ष जका अशरफ ने भारत के खिलाफ उगला जहर, कहा- दुश्मन मुल्क

नई दिल्ली: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमिटी के अध्यक्ष जका अशरफ (PCB Chief Zaka Ashraf) ने भारत के खिलाफ जहर उगला है. पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आई हुई है. 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है और पाकिस्तान टीम हैदराबाद में शुक्रवार को अपना पहला अभ्यास मैच खेलेगी.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अशरफ भारत के लिए ‘दुश्मन मुल्क’ शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं. पीसीबी की ओर से खिलाड़ियों को दिए गए नए अनुबंध के बारे में बात करते हुए अशरफ ने भारत के बारे में इस तरह की जुबान इस्तेमाल की है. पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के इस अधिकारी की ऐसी भाषा का भारत में खूब विरोध हो रहा है.

इस वीडियो में अशरफ कह रहे हैं, ‘हमने अपने खिलाड़ियों को ये अनुबंध बहुत प्यार और अपनेपन से दिए हैं. पाकिस्तान के इतिहास में खिलाड़ियों को कभी इतनी अधिक मात्रा में पैसा नहीं दिया गया है. मेरा लक्ष्य है कि विदेशों में गए हमारे खिलाड़ियों के जोश में इजाफा हो. वे दुश्मन देश में प्रतियोगिता खेलने गए हैं. ‘

One side, Pakistan cricket team received enthusiastic welcome in India.

Other side, Pakistan Cricket Board (PCB) Chairman Zaka Ashraf termed India as "Dushman Mulk" (enemy country).

So, no matter what we do, Pakistan's mentality & agenda is clear. pic.twitter.com/oUbz8MYsl5

— Anshul Saxena (@AskAnshul) September 28, 2023