आखिर झुक ही गया पाकिस्तान, वर्ल्ड कप 2023 के लिए भारत आएगा, ICC से किया 100 फीसदी वादा

क्रिकेट के लिए साल 2023 सबसे खास है. इस साल आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप (ICC WTC Final 2023) का फाइनल फिर एशिया कप (Asia Cup 2023) और फिर वनडे वर्ल्ड कप (ODI World Cup 2023) टूर्नामेंट का आयोजन होना है. वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन तो इस बार भारत में ही होगा और भारत के एशिया कप के लिए पाकिस्तान जाने से इनकार करने के बाद पाकिस्तान भी लगातार भारत में वर्ल्ड कप के अपने मैच खेलने पर आनाकाना कर रहा था. लेकिन अब उसने आईसीसी से साफ कर दिया है कि वह इस बड़े टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम को भारत भेजेगा. उसने आईसीसी को 100 फीसदी भरोसा दिया है.

बता दें इससे पहले साल 2022 में जब बीसीसीआई के सचिव और एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जय शाह (Jay Shah) ने कहा था कि एशिया कप का आयोजन पाकिस्तान से बाहर किसी तटस्थ देश में होना चाहिए क्योंकि भारत सरकार उसकी टीम को पाकिस्तान जाने की इजाजत नहीं देगी. इसके बाद से ही पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ था.