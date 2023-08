पाकिस्तान की शान में नहीं इमरान खान का नाम, PCB की इस हरकत पर फैन्स भड़के

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को अब तक पूरे पाकिस्तान में सुपरस्टार के तौर पर देखा जाता रहा है. लेकिन हाल ही में उन्हें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने उनसे किनारा ही कर लिया. 1992 में अपने देश को पहली बार वनडे वर्ल्ड कप चैम्पियन बनाने वाले इमरान खान के साथ जो सलूख पीसीबी ने किया है उससे उसकी थू-थू हो रही है.

दरअसल 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है. इस मौके पर पीसीबी ने अपने दिग्गज क्रिकेटरों पर एक खास वीडियो बनाकर शेयर किया है. 2 मिनट 21 सेकंड के इस वीडियो में पीसीबी ने इमरान खान को कोई जगह नहीं दी है. अपने देश के महान क्रिकेटरों की लिस्ट में जगह नहीं मिलने से पाकिस्तान के फैन्स काफी नाराज हैं. सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ जमकर अभियान चल रहा है.