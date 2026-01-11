T20 वर्ल्ड कप 2026 पर पाकिस्तान ने चली चाल, बोला- बांग्लादेश के मैचों की मेजबानी को हम तैयार

भारत के हर मामले में टांग अड़ाने वाले पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के खिलाफ कदम उठाने का दुस्साहस किया है. वह इस बार टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मैचों की मेजबानी करने की इच्छा जता रहा है.

IPL 2026 से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) और वहां की अंतरिम सरकार ने भारत का विरोध करना शुरू किया है. इस कड़ी में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) को पत्र लिखा है कि वह इन हालात में भारत जाकर अपने टी20 वर्ल्ड कप (ICC T20 World Cup 2026) के मैच नहीं खेल सकता क्योंकि उसके खिलाड़ियों की सुरक्षा को खतरा है.

पाकिस्तान ने चली नई चाल

ऐसे में भारत के हर मामले में टांग अड़ाने की मंशा रखने वाला पाकिस्तान ने एक बार फिर फिर अपनी हरकत दिखाई है. पाकिस्तान की एक मशहूर न्यूज वेबसाइट जियो न्यूज के हवाले बताया गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) 7 फरवरी से शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मैचों की मेजबानी करना चाहता है.

बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप में मैचों चाहता है मेजबानी

जियो न्यूज ने PCB सूत्रों के हवाले से बताया, ‘अगर श्रीलंका बांग्लादेश के मैचों की मेजबानी के लिए तैयार नहीं होता है तो उस स्थिति में पाकिस्तान के स्टेडियम बांग्लादेश के मैचों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार और सुसज्जित हैं. पाकिस्तान ने पिछले साल अपने घर में ICC चैम्पियन्स ट्रॉफी 2025 की मेजबानी की थी. यहां भारत को छोड़कर टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमें आकर खेली थीं और ऐसे में उसे उम्मीद है कि वहां बांग्लादेश के खिलाफ खेलने वाली दूसरी टीमें अपनी सुरक्षा का मुद्दा नहीं उठाएंगी और अगर श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (SLC) बांग्लादेश के मैचों की मेजबानी करने के लिए तैयार नहीं होता है तो वह इसके लिए तैयार है.

भारत-बांग्लादेश की तनातनी का फायदा उठाना चाहता है PCB

पाकिस्तान यह ऑफर ऐसे वक्त में लेकर आया है, जब उसके तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को BCCI ने IPL 2026 से बाहर कर दिया है. रहमान को पिछले महीने आबू धाबी में आयोजित हुई IPL खिलाड़ियों की नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 9.2 करोड़ रुपये की बोली लगाकर खरीदा था. लेकिन बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा की घटनाओं से भारत के कई हिंदू संगठन और भारत सरकार चिंतित थे. ऐसे में कई हिंदू संगठनों ने इन हालात में बांग्लादेशी क्रिकेटरों के बहिष्कार की बात उठाई थी.

ICC के जवाब का इंतजार

बांग्लादेश से इस बार IPL में सिर्फ एक ही क्रिकेट को चुना गया था और BCCI ने इस पर फैसला लेते हुए उसे बाहर कर दिया था, जिसके बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) भड़क गए. मोहम्मन यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने अगले आदेश तक देश में आईपीएल के प्रचार-प्रसार पर बैन लगा दिया है. वहीं BCB ने लिट्टन दास की कप्तानी वाली टीम को टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत भेजने से इनकार कर दिया है. हालांकि ICC ने उसकी यह बात मानने से इनकार कर दिया है. लेकिन BCB ने इसी विषय पर उसे दूसरा खत लिखकर अपनी मांग पर फिर से विचार करने को कहा है. दुनिया को बांग्लादेश के इस पत्र पर ICC के जवाब का इंतजार है.

