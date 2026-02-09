By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
T20 वर्ल्ड कप में भारत से खेलेगा पाकिस्तान, मान गया PCB- 15 फरवरी को कोलंबो में मुकाबला पक्का
T20 World Cup 2026 में भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलने की जिद पर अड़े पाकिस्तान को आखिरकार ICC ने इस हाई वॉल्टेज मुकाबले में खेलने के लिए राजी कर लिया है.
T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार कर रहे पाकिस्तान ने यू-टर्न ले लिया है. अब वह टूर्नामेंट में तय शेड्यूल के मुताबिक 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ खेलने को तैयार है. इससे पहले उसकी सरकार ने ऐलान किया था कि वह बांग्लादेश को समर्थन देने के तौर पर भारत के खिलाफ होने वाले मैच का बहिष्कार करेगा. इस हाई-वॉल्टेज मैच पर छाए बादलों को देख ICC समेत क्रिकेट जगत की तमात ताकतें चिंतित थीं.
इस मुद्दे को लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने लाहौर में खास त्रिपक्षीय मीटिंग बुलाई थी. इसमें ICC के अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) से साथ चर्चा कर इस मुद्दे का हल निकाला गया है. क्रिकेट वेबसाइट क्रिकबज की एक रिपोर्ट के मुताबिक जल्दी ही ICC की ओर से इस मीटिंग के बाद पाकिस्तान के मैच खेलने के लिए राजी होने का ऐलान किया जाएगा.
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस त्रिपक्षीय मीटिंग में पाकिस्तान भले टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ खेलने को राजी हो गया हो लेकिन उसे मीटिंग से किसी भी तरह का फायदा नहीं हुआ है. यानी उसे राजी करने के बदले उसकी कोई भी विशेष मांग नहीं मानी गई है.
इस मीटिंग में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने भी PCB से कोलंबो में आयोजित होने जा रहे भारत के खिलाफ यह मैच खेलने की अपील की. इस मीटिंग से BCB को यह फायदा जरूर हुआ है कि ICC इस बात पर राजी हो गया है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 से हटने के बाद ICC उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा और न ही किसी तरह का बैन लगाएगा.
BCB के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘कल (रविवार) को पाकिस्तान की मेरी छोटी सी यात्रा का असर हुआ है. ‘ उन्होंने कहा, ‘मैं पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरे क्रिकेट इको-सिस्टम के फायदे के लिए 15 फरवरी को भारत के खिलाफ ICC T20 वर्ल्ड कप का मैच खेले.’
BCB प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम ने कहा, ‘इससे पाकिस्तान की वापसी का रास्ता खुल गया, जिसने बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाते हुए भारत के साथ मैच का बॉयकॉट करने की धमकी दी थी.’
बता दें इससे पहले पाकिस्तान ने क्रिकेट जगत में यह ऐलान कर हलचल मचा दी थी, जब उसकी सरकार ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट X पर यह ऐलान किया था कि इस टी20 वर्ल्ड कप में वह 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ होने वाले अपने मैच का बॉयकॉट करेगा.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें