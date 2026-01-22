By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
VIDEO: भारत की नो-हैंडशेक चाल से अभी तक दुखी है पाकिस्तान, एशिया कप के दर्द को यूं किया याद
हाल ही में भारत और पाकिस्तान की टीमें जब एशिया कप टूर्नामेंट में भिड़ी थीं तो भारत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया. अब पाकिस्तान ने एक प्रोमो शूट कर इस पर रिएक्ट किया है.
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान का टोटल बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है. भारत अब खेल के मैदान पर भी उससे उचित दूरी रखकर खेल खेल रहा है. एशिया कप के दौरान दोनों देशों की टीमें कुल 3 बार एक-दूसरे से भिड़ीं थी, जहां भारत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों और उसके सपॉर्ट स्टाफ से हाथ नहीं मिलाया. इसके बाद दोनों देश किसी भी स्तर पर किसी भी टूर्नामेंट में एक-दूसरे से भिड़े हैं तो भी भारतीय खिलाड़ी उससे हाथ नहीं मिला रहे हैं. इस मसले पर पाकिस्तान का दर्द एक बार फिर सामने आया है. वह टी20 वर्ल्ड कप से पहले अपने घर में ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करने जा रहा है. दोनों देश तीन मैचों की टी20 सीरीज में हिस्सा लेंगे.
इस सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने एक खा प्रोमो तैयार किया है, जिसमें उसे भारत की याद आ रही है. दरअसल इस प्रोमो में पाकिस्तान की मेहमानों के प्रति मेहमाननवाजी और अपने लोकप्रिय फूड के प्रमोशन के साथ-साथ पाकिस्तानियों की जिंदादिली को दिखाया गया है.
इस प्रोमो में पाकिस्तान के टी20 कप्तान ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों का स्वागत करते दिख रहे हैं. वह रात की रोशनी में नहाए लाहौर को दिखाते हुए एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई मेहमानों की टेबल पर भी ना-ना प्रकार के व्यंजनों की भरमार लग जाती है, जिसे देखकर ऑस्ट्रेलियाई फैन हैरान और परेशान हो जाता है कि इतने सारे भोजन का बिल कौन भरेगा तो उसे बताया जाता है कि उसका बिल तो ‘आगा जी’ (सलमान आगा) ने भर दिया और फिर यह ऑस्ट्रेलियाई खुश होकर सलमान को शुक्रिया कहता है.
इसके बाद वह एक कैब से सवार होकर कहीं पहुंचता है तो यहां भी कैब ड्राइवर बिल लेने से मना कर देता है. कैब ड्राइवर कहता है, ‘मेहमानों से भी कोई किराया लेता है क्या?’ जब वह मेहमान आगे चलता बनता है कि कैब ड्राइवर शिकायत करता है- ‘हैंडशेक भूल गए आप. लगता है पड़ोसियों के पास भी रुके थे.’
जाहिर है पाकिस्तान ने इन प्रोमो मेकर्स की ओर से भले भारत का नाम नहीं लिया हो लेकिन पाकिस्तान से हाथ मिलाने से दूरी सिर्फ भारत ही रख रहा है और इस पर पाकिस्तान का तड़पना लाजमी है. यह प्रोमो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है और भारतीय फैन्स इस पर मजेदार कॉमेंट्स कर रहे हैं.
बता दें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया 29 जनवरी से 1 फरवरी के बीच 3 मैचों की टी20I सीरीज खेलेंगी. सीरीज के सभी मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे. दोनों टीमों के लिए टी20 वर्ल्ड कप से पहले यह टूर्नामेंट की तैयारियों को परखने का शानदार मौका होगा.
