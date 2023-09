लाहौर. पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एशिया कप 2023 में मिली हार की गुरुवार को समीक्षा की गई. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसे लेकर एक बैठक बुलाई, जिसमें पीसीबी चीफ जका अशरफ ने टीम के कप्तान बाबर आजम और पदाधिकारियों के साथ चर्चा की. इस बैठक में खिलाड़ियों की चोट को लेकर चर्चा की गई, साथ ही साथ भारत में होने वाले वनडे विश्व कप 2023 के लिए टीम की घोषणा करने पर भी निर्णय भी लिया गया.

पाकिस्तान की टीम शुक्रवार को वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान करेगी. लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम से शुक्रवार 22 सितंबर की सुबह 11.15 बजे टीम का ऐलान किया जाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम फाइनल कर लिया है, शुक्रवार को इसकी घोषणा की जाएगी.

The PCB under Chairman Management Committee Mr Zaka Ashraf met with the national coaching staff headed by Mickey Arthur, captain Babar Azam, vice-captain Shadab Khan, and former captains Misbah ul Haq and Mohammad Hafeez to review the team’s performance in the ACC Asia Cup 2023.… pic.twitter.com/rtVM0eeZ8B

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) September 21, 2023