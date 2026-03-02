  • Hindi
  • Cricket Hindi
  • Pcb To Fine Pakistani Players Pkr 50 Lakh Each After T20 World Cup Exit

T20 वर्ल्ड कप में भद्द पिटवाने वाली पाकिस्तानी टीम पर PCB कस रहा शिकंजा, खिलाड़ियों पर ठोकेगा 50-50 लाख का जुर्माना

पाकिस्तान की टीम सुपर 8 राउंड में ही बाहर हो गई. वह इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड के खिलाफ हार के चलते अंतिम 4 में जगह नहीं बना पाई, जबकि ग्रुप स्टेज में उसे भारत ने भी बुरी तरह मसला था.

Published date india.com Updated: March 2, 2026 11:13 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Pakistan T20 World Cup @PTI
पाकिस्तान क्रिकेट टीम @PTI

PCB To Fine Pakistani Players After T20 World Cup Exit: टी20 वर्ल्ड कप में एक बार फिर पाकिस्तान के निराशाजनक प्रदर्शन के साथ टूर्नामेंट से बाहर हो गया है. वह सुपर 8 राउंड में पहुंचा था, जहां उसका पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ बारिश के चलते रद्द हो गया था. इसके बाद उसे इंग्लैंड ने धो दिया, जबकि सुपर 8 के आखिरी मैच में वह 212 रन ठोकने के बावजूद सिर्फ 5 रन से ही जीत पाया, जबकि उसे अंतिम 4 में पहुंचने के लिए करीब 65 रनों से जीत की दरकार थी. ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने टीम के खिलाड़ियों पर मोटा जुर्माना ठोकने का मन बना लिया है. PCB खिलाड़ियों पर आर्थिक दंड लगाने पर सोच रहा है.

सूत्रों के मुताबिक यह जुर्माना प्रति खिलाड़ी 50 लाख पाकिस्तानी रुपये (करीब 18,000 अमेरिकी डॉलर) तक हो सकता है. टीम के बड़े टूर्नामेंटों में लगातार खराब प्रदर्शन के बाद बोर्ड सख्त रुख अपनाने को तैयार है. सूत्रों के अनुसार, खिलाड़ियों के पारिश्रमिक में तत्काल कटौती की खबरें सही नहीं हैं. लेकिन भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में आयोजित आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 चरण से बाहर होने के मद्देनजर कार्रवाई पर मंथन जारी है.

सूत्र ने पीटीआई से कहा, ‘अभी इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है. लेकिन खिलाड़ियों पर वित्तीय जुर्माना लगाने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है.’ उन्होंने हलांकि संभावित कार्रवाई के स्वरूप का खुलासा नहीं किया.

उन्होंने बताया कि इस बात पर भी बहस हो रही है कि खिलाड़ियों को आर्थिक रूप से दंडित करना सही कदम होगा या नहीं. दूसरी ओर कुछ अन्य सूत्रों का दावा है कि रविवार रात स्वदेश लौटे खिलाड़ियों पर प्रति सदस्य 50 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगभग तय माना जा रहा है.

पाकिस्तान सेमीफाइनल में जगह बनाने में नाकाम रहा. टीम को चिर-प्रतिद्वंद्वी भारत और इंग्लैंड जैसी बड़ी टीमों से हार का सामना करना पड़ा. एक सूत्र के मुताबिक खिलाड़ियों का प्रदर्शन न केवल पीसीबी बल्कि सरकार के प्रभावशाली हलकों को भी निराश कर गया है.

उन्होंने कहा, ‘आम भावना यही है कि अब बहुत हो चुका. इतने समर्थन के बावजूद खिलाड़ी बड़े टूर्नामेंटों में देश को निराश कर रहे हैं.’ टीम के खिलाड़ी भी छोटे-छोटे समूहों में श्रीलंका से स्वदेश लौटे. कप्तान सलमान अली आगा और स्टार बल्लेबाज बाबार आजम समेत कुछ खिलाड़ी सोमवार रात लाहौर पहुंचे.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

केंद्रीय अनुबंध वाले खिलाड़ियों को मासिक रिटेनर के अलावा मैच फीस, जीत बोनस और बोर्ड के टीम प्रायोजन सौदों में हिस्सेदारी भी मिलती है.

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.