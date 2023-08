फैन्स के आगे झुका PCB, हुआ गलती का अहसास, नए वीडियो में लौट आए इमरान खान

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर क्रिकेट की कुछ खास उपलब्धियों को एक खास वीडियो में इकट्ठा कर सोशल मीडिया पर शेयर किया था. लेकिन जब क्रिकेट फैन्स ने इस वीडियो को देखा तो उनके होश उड़ गए. इस पूरे वीडियो में उसके महान क्रिकेटर इमरान खान (Imran Khan) मौजूद नहीं थे. इसके बाद फैन्स ने पीसीबी को इस हरकत पर आड़े हाथों लिया और उसे जमकर ट्रोल कर दिया. वीडियो जारी करने के कुछ ही देर बाद टि्वटर पर ‘शेम ऑन पीसीबी’ ट्रेंड करने लगा. इसके बाद कई पूर्व क्रिकेटरों ने भी इमरान खान को नहीं दिखाने पर पीसीबी की आलोचना की. वसीम अकरम (Wasim Akram) जैसे दिग्गज क्रिकेटरों ने खुलकर नाराजगी जताई.

इस आलोचना के बाद पीसीबी ने एक नया वीडियो जारी कर फैन्स को शांत करने की कोशिश की है. नए वीडियो में इमरान खान के वीडियो क्लिप्स को शामिल किया गया है. जिसमें वह बैटिंग बॉलिंग करते दिख रहे हैं और इसके अलावा वह 1992 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को भी उठाते दिख रहे हैं.