Hindi Cricket Hindi

Pcb Writes To Icc To Invoke Force Majeure Cricket Body Asks For Justification

IND vs PAK: PCB ने ICC को लिखा पत्र, बोला- 'फोर्स मेज्योर' लागू करे, ICC ने मांगी सफाई

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने के बाद अब ICC के ऐक्शन से बचने के तरीके तलाशने में जुटा है.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड @ICC

T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान ने भारत के मैच का बॉयकॉट करने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) को पत्र लिखकर ‘फोर्स मेज्योर’ (अप्रत्याशित या नियंत्रण से बाहर की स्थिति) लागू करने की अपील की है. इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को फायदा होगा कि वह भारत के मैच छोड़ने के बावजूद ICC के एक्शन से बच जाएगा. लेकिन ICC ने पाकिस्तान से इस पर सपाई मांगी है कि आखिर यह कैसे लागू हो सकता है.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने इस मामले में सरकार पर जिम्मेदारी डालते हुए खुद को स्थिति से अलग करने की कोशिश की थी. ICC ने पीसीबी से पूछा है कि जब टीम सरकार के निर्देशों के तहत पूरे टूर्नामेंट में बाकी मैच खेलने को तैयार है, तो सिर्फ एक मुकाबले से हटने का फैसला कैसे जायज ठहराया जा सकता है.

पीसीबी ने कुछ दिन पहले आधिकारिक तौर पर आईसीसी को पत्र लिखकर ‘फोर्स मेज्योर’ प्रावधान लागू करने की मांग की थी. इसमें सरकार के उस सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला दिया गया था, जिसमें 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले भारत के खिलाफ मुकाबले से टीम को दूर रहने का निर्देश दिया गया था.

अब इस मामले में हालांकि उम्मीद की एक किरण दिख रही है. आईसीसी के एक निदेशक के अनुसार, पीसीबी ने इस मुद्दे पर विचार-विमर्श के लिए आईसीसी से संपर्क किया है. वैश्विक संस्था की औपचारिक चिट्ठी मिलने के बाद पीसीबी ने आगे की बातचीत शुरू कर दी है.

आईसीसी वर्तमान में पीसीबी के साथ बातचीत कर रहा है ताकि इस मामले का समाधान निकाला जा सके. आईसीसी का मानना है कि खेल के हित को किसी एकतरफा कार्रवाई से ऊपर रखा जाना चाहिए.

‘फोर्स मेज्योर’ एक कानूनी प्रावधान है, जो किसी पक्ष को असाधारण परिस्थितियों में अपनी जिम्मेदारियों से हटने की छूट देता है. इसमें युद्ध, प्राकृतिक आपदा, सरकारी आदेश या सार्वजनिक आपातकाल जैसी स्थितियां शामिल होती हैं.

Add India.com as a Preferred Source

इसका इस्तेमाल तभी मान्य होता है जब प्रभावित पक्ष साबित करे कि घटना अनपेक्षित, अपरिहार्य थी और उसने सभी संभव प्रयास किए ताकि नुकसान को कम किया जा सके. इसके लिए सिर्फ असुविधा या राजनीतिक पसंद पर्याप्त नहीं होती.

पाकिस्तान सरकार ने पहले घोषणा की थी कि टीम केवल भारत के खिलाफ मैच में हिस्सा नहीं लेगी, ताकि बांग्लादेश का समर्थन किया जा सके. बांग्लादेश ने भारत में सुरक्षा कारणों से खेलने से इनकार किया था. पाकिस्तान भारत के अलावा बाकी मैच खेलेगा.

आईसीसी ने पीसीबी से पूछा है कि उन्होंने मैच नहीं खेलने का फैसला करने से पहले स्थिति को संभालने के लिए क्या कदम उठाए. इसके लिए विकल्प तलाशे या छूट मांगी.

सूत्रों के अनुसार आईसीसी ने ‘फोर्स मेज्योर’ लागू करने की वैध शर्तें, मैच से हटने के लिए जरूरी सबूत और इसके खेल, व्यावसायिक और प्रबंधन पर पड़ने वाले व्यापक असर की जानकारी पीसीबी को दी है. ‘फोर्स मेज्योर’ का इस्तेमाल अगर अवैध पाया गया तो आईसीसी संभावित हर्जाने की मांग भी कर सकता है.

आईसीसी ने यह भी कहा कि चयनात्मक भागीदारी (केवल कुछ मैच खेलना) वैश्विक टूर्नामेंट के मूल सिद्धांत के खिलाफ है और इससे पीसीबी को अनुबंध उल्लंघन और नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. सूत्रों के अनुसार, आईसीसी ने बांग्लादेश के मामले में अपनाए गए समान प्रक्रिया का पालन करते हुए पाकिस्तान के साथ कई दिनों तक व्यापक चर्चा की थी.

(एजेंसी: भाषा)