Perth Weather Forecast IND vs SA, PAK vs NED : टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 में आज पर्थ क्रिकेट ग्राउंड पर दो मैच खेले जाने हैं. पहले मुकाबले में पाकिस्‍तान और नीदरलैंड दोपहर साढ़े 12 बजे से मैच खेलेंगी. इसके बाद साढ़े चार बजे से इसी मैदान पर भारत और साउथ अफ्रीका का मैच है. ऐसे में फैन्‍स के लिए यह जानना जरूरी है कि आज पर्थ में मौसम का हाल कैसा रहेगा. पाकिस्‍तान की टीम का इस वर्ल्‍ड कप में भविष्‍य आज के मैच पर काफी हद तक टिका हुआ है. अगर यह मैच बारिश की भेंट चढ़ा तो पाकिस्‍तान बिना खेले ही बाहर हो जाएगी.Also Read - Pakistan vs Netherlands T20, LIVE Score: पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करेगी नीदरलैंड्स

पर्थ में मौसम का हाल

मौसम विभाग की मानें तो आज पर्थ में बारिश होने की संभावना 55 प्रतिशत है. वहां अधिकतम तापमान 18 और न्‍यूनतम 7 डिग्री रहेगा. वहां 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं. बताया जा रहा है कि दिन के वक्‍त बारिश हो सकती है लेकिन रात में बारिश की संभावना कम है. ऐसे में पाकिस्‍तान और नीदरलैंड के मुकाबला संकट में नजर आता है. भारत-साउथ अफ्रीका मैच के दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे.‍ छिटपुट बारिश हो सकती है. Also Read - IND vs SA Dream11 Prediction : भारत-द. अफ्रीका के क्रिकेटर्स का ये संतुलन कर देगा मालामाल!

पाकिस्‍तान के लिए अहम मुकाबला

पाकिस्‍तान की टीम पहले ही टी20 वर्ल्‍ड कप में अपने शुरुआती दो मैच हार चुकी है. पहले रोहित शर्मा एंड कंपनी ने बाबर आज की टीम को मात दी थी. इसके बाद जिम्‍बाब्‍वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए पाक टीम को हराया. अब पाक टीम को हर हाल में ग्रुप-2 के प्‍वाइंट्स टेबल पर टॉप-2 में जगह बनाने के लिए बाकी बचे तीन मैच बड़े अंतर से जीतने होंगे. साथ ही अन्‍य टीमों के मुकाबलों पर भी अहम नजर रहेगी. अगर आज का मैच धुल जाता है तो पाक टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो पाएगी. Also Read - गेंदबाज के पास ‘नॉन स्ट्राइकर’ छोर से आगे बढ़ने वाले खिलाड़ी को आउट करने का पूरा अधिकार है : फिलिप्स

अगर भारत-द. अफ्रीका मैच धुला तो क्‍या होगा?

अगर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मैच धुल जाता है तो इसका नुकसान टेम्‍बा बावुमा की टीम को ज्‍यादा होगा. पहले ही उनका एक मैच बारिश की भेंट चढ़ चुका है. ऐसे में एक जीत और दो मैच धुलने के बाद उनके पास चार अंक हो जाएंगे. अगर पाकिस्‍तान यह मैच जीत लेता है और भारत-साउथ अफ्रीका मैच रद्द हो जाता है तो बाबर की टीम को इसका फायदा मिलेगा.