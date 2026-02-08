Hindi Cricket Hindi

Phagwada To Italys T20 World Cup Team Punjab Pacer Jaspreet Singhs Inspiring Journey

जसप्रीत सिंह की कहानी: फगवाड़ा से इंग्लैंड में उबर ड्राइवर और अब इटली के लिए रचना चाहेंगे इतिहास

Jasprit Singh T20 World Cup Italy Cricketer: जसप्रीत सिंह ने इंग्लैंड में उबर टैक्सी भी चलाई. और इटली मे इलैक्ट्रिशन का कोर्स किया. लेकिन उनकी आंखों में क्रिकेट का सपना कायम रहा.

चेन्नई: ‘चलो! हम हिंदी में बात करेंगे.’ इटली के एक क्रिकेटर के इंटरव्यू से पहले आपको यह लाइन अकसर सुनने को नहीं मिलेगी. लेकिन जसप्रीत सिंह की बात अलग है.

जसप्रीत सिंह अपने माता-पिता के साथ इटली के बर्गमो पहुंचे तो उनकी उम्र 10 साल थी. इस बात को अब 22 साल बीत चुके हैं. लेकिन इतना वक्त बीतने के बाद भी वह न तो अपनी भाषा भूले हैं और न ही पंजाब के अपने शहर फगवाडा़ से उनका जुड़ाव ही खत्म हुआ है.

जसप्रीत के लिए इटली के शुरुआती दिन आसान नहीं थे. उनके पिता तीरथ सिंह और मां जसवीर कौर एक अनजान शहर मे थे. और यहां उन्हें फैक्ट्री मजदूर के तौर पर काम करना पड़ा.

नया शहर और नया कल्चर था जसप्रीत के लिए चैलेंज

समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ बातचीत में जसप्रीत ने बताया, ‘जब हमें इटली जाने का मौका मिला तो यह मेरे परिवार के लिए एक बड़ा दिन था. लेकिन हम थोड़े फ्रिकमंद भी थे. यह एक नया देश, नई भाषा और नया कल्चर था. सब कुछ हमारे लिए नया था. लेकिन मैं सोच रहा था कि क्रिकेट कैसे खेलूं जो मैं अपने शहर में बचपन में खेला करता था.’

क्रिकेट के मामले में इटली जैसे देश में जाना मुश्किल था. इस यूरोपीय देश में शायद ही कोई ढंग का बुनियादी ढांचा था. वह स्थानीय बर्गमो क्रिकेट क्लब से जुड़े. वह उस शहर में क्रिकेट की एक मामूली सुविधा थी. लेकिन यह काफी नहीं था. अपने पिता के काम में मदद करने के लिए जसप्रीत ने दो साल का इलेक्ट्रीशन का कोर्स भी पूरा किया.

इंग्लैंड में किया उबर ड्राइवर के तौर पर काम

हालांकि जसप्रीत को जल्द ही स्थानीय गुरुद्वारे में मिले कुछ भारतीय प्रवासियों की मदद से अपने क्रिकेट कौशल को बेहतर बनाने का एक तरीका मिल गया. उन्होंने उसे टर्फ विकेट पर क्रिकेट खेलने के लिए इंग्लैंड जाने को कहा. बर्मिंगम में रहते हुए अपने खर्चों को पूरा करने के लिए उसे उबर ड्राइवर के तौर पर भी काम करना पड़ा.

जसप्रीत ने कहा, ‘जब मैं बच्चा था तो भारत में क्रिकेट खेलता था और जब मैं इटली गया तो मैं वही करना चाहता था. लेकिन जब मैं इटली गया तो वहां क्रिकेट नहीं था, कोई असली स्टेडियम या ग्राउंड नहीं थे, जैसे मैंने पंजाब में देखे थे.’

साल 2019 में इटली के लिए डेब्यू, 2024 में टीम मौका चूक गई

बर्मिंगम एवं जिला प्रीमियर लीग में खेलने वाले 32 वर्षीय जसप्रीत ने कहा, ‘जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैं इंग्लैंड जाकर वहां खेलने लगा क्योंकि वहां टर्फ विकेट थे और खर्चों को पूरा करने के लिए मैंने उबर कार चलाना शुरू किया जिससे मुझे समय में भी काफी लचीलापन मिला.’ मेहनत का फल मिला और दाएं हाथ के तेज गेंदबाज जसप्रीत ने 2019 में नॉर्वे के खिलाफ इटली के लिए डेब्यू किया.

इटली 2024 टी20 विश्व कप के लिए क्वॉलिफाइ करने के भी करीब पहुंच गया था लेकिन आयरलैंड से करीबी हार ने उनकी उम्मीदें खत्म कर दीं. हालांकि टीम ने एक साल बाद जून 2025 में यूरोपीय क्षेत्रीय क्वालीफायर में शीर्ष पर रहकर अपना सपना पूरा किया.

जसप्रीत ने कहा, ‘यह हमारे लिए गर्व की बात है. हम लंबे समय से क्वॉलिफाइ करने की कोशिश कर रहे थे. और हमारी टीम पिछले तीन वर्षों से बहुत कड़ी मेहनत कर रही है. और हम भगवान के शुक्रगुजार हैं कि हम इस बार वर्ल्ड कप के लिए क्वॉलिफाई कर पाए.’ उन्होंने कहा, ‘हम सिर्फ विश्व कप में हिस्सा लेने नहीं आए हैं, हम मुकाबला करने भी आए हैं.’

भारत में काफी कुछ सीखना चाहते हैं जसप्रीत

जसप्रीत के लिए भारत की यात्रा सिर्फ अपनी मातृभूमि में वापसी नहीं है. वह भारत में क्रिकेट की वर्ल्ड क्लास सुविधाओं का अनुभव भी करना चाहेंगे.

उन्होंने कहा, ‘यह हमारे लिए एक अद्भुत एहसास है. मैं बचपन से इन मैदान को देखता आ रहा हूं. हमारे महान दिग्गज जैसे कपिल देव, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली इन मैदान में खेले हैं.’

जसप्रीत ने कहा, ‘यहां आकर उस माहौल में खेलना… चिदंबरम स्टेडियम (अभ्यास मैच), ईडन गार्डन्स, वानखेड़े. यह हम सभी के लिए एक सपने के सच होने जैसा है. हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम यहां तक पहुंचे हैं.’

