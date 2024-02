Hindi Cricket Hindi

Phenomenal Series Win By Our Young Teamvirat Kohli Congratulates India On Series Win Against England

हमारी युवा टीम की अभूतपूर्व जीत: विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीत पर टीम इंडिया को को बधाई दी

भारतीय टेस्ट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली अपने बेटे अकाय के जन्म की वजह से फिलहाल राष्ट्रीय टीम से दूर हैं लेकिन उन्होंने रोहित शर्मा एंड कंपनी को इंग्लैंड के खिलाफ जीत की बधाई दी.

इंदौर, 02 मार्च (एएनआई): गुरुवार को इंदौर के होल्कर क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन विराट कोहली के आउट होने के बाद भारत के कप्तान रोहित शर्मा पवेलियन लौट गए। (एएनआई फोटो)

सोमवार को रांची टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की शानदार जीत पर पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने रोहित शर्मा (Rohit Sharma) एंड कंपनी को बधाई दी. रोहित की अगुवाई में भारतीय टीम ने रांची में खेले गए चौथे टेस्ट में इंग्लैंड को पांच विकेट से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 3-1 से अजेय बढ़त बना ली है.

भारत की जीत के बाद कोहली ने ट्वीट किया, “हमारी युवा टीम द्वारा अभूतपूर्व सीरीड जीत. पूरी टीम ने धैर्य, दृढ़ संकल्प और लचीलापन दिखाया.”

YES!!! 🇮🇳

Phenomenal series win by our young team. Showed grit, determination and resilience.@BCCI — Virat Kohli (@imVkohli) February 26, 2024

बता दें कि विराट अपने दूसरे बच्चे के जन्म की वजह से इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं बन पाए. कोहली ने पहले सीरीज के दो मुकाबलों से नाम वापस लिया था लेकिन फिर आखिरी तीन मैचों में भी उनका खेलना मुश्किल हो गया जिसके बाद बीसीसीआई से उन्हें टेस्ट सीरीज से बाहर कर दिया.

कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा के बेटे का जन्म 15 फरवऱी को हुआ था. हालांकि स्टार बल्लेबाज ने 20 फरवरी को ट्विटर के ही जरिए ये खबर फैंस के साथ बांटी. कोहली-अनुष्का ने अपने बेटे का नाम अकाय कोहली रखा है.

कोहली के अलावा और भी खिलाड़ियो ने टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज पर बधाई दी. पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर (Wasim Jaffer) ने भी युवा प्रतिभाओं की सराहना की. उन्होंने कहा, “यह एक खास सीरीज जीत है जो हमेशा याद की जाएगी. टीम इंडिया ने बहुत अच्छा खेला. युवाओं को दबाव में आगे बढ़ते देखना बहुत अच्छा लगता है.”

A series win for the ages. Well played Team India So good to see the youngsters thrive under pressure #INDvENG pic.twitter.com/u0d5B3iswO — Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) February 26, 2024

क्रिकेटर से कमेंटेटर बने दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) ने लिखा, “सीनियर से लेकर जूनियर तक ने दमदार प्रदर्शन किया. इस मैच में सब कुछ था. भारत को एक और सीरीज जीतते हुए देखकर खुशी हुई. मैंने अद्भुत समय बिताया और कमेंटेटर बॉक्स में हर पल का आनंद लिया, आशा है कि आपने भी ऐसा किया होगा.”

Performances from seniors to juniors, this match had it all!

Glad to see India seal another series. I had an amazing time and enjoyed every moment in the comm box, hope you did too!

It’s time to get back in action!#INDvENG pic.twitter.com/I2Dtuf1LP0 — DK (@DineshKarthik) February 26, 2024

इरफ़ान पठान (Irfan Pathan) ने ध्रुव जुरेल (Dhruv Jurel) की जुझारू पारी की सराहना की. पठान ने ट्वीट किया, “सीरीज परिभाषित करने वाले टेस्ट में ध्रुव जुरेल का असाधारण प्रदर्शन शानदार रहा. दोनों पारियों में प्रशंसनीय धैर्य का परिचय दिया गया. उनके मन की शांति कह रही थी कि, ‘मैं बिना ज्यादा पसीना बहाए यह कर सकता हूं’.”

In a series-defining Test, Dhruv Jurel’s standout display shone brightly. Admirable composure showcased in both innings. His calmness was shouting “ I can do this without much sweat” #INDvENG — Irfan Pathan (@IrfanPathan) February 26, 2024

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने कहा, “5 विश्व स्तरीय खिलाड़ी गायब हैं. टॉस हारना. पहली पारी में हार. भारत को पूरा श्रेय. यह एक बहुत ही प्रभावशाली टेस्ट जीत है. कई नए युवा भारतीय खिलाड़ी सामने आए हैं और उन्हें देखकर लगता है कि वो लंबी दौर के खिलाड़ी हैं.”

5 world class players missing .. Losing the Toss .. deficit in the 1st innings .. Full credit to India .. that’s a very impressive test victory .. alot of new young indian players are arriving and will be around for a long time .. #INDvENG — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) February 26, 2024

ब्रेंडन मैकुलम के मुख्य कोचिंग की भूमिका संभालने के बाद इंग्लैंड की यह पहली टेस्ट श्रृंखला हार है. यह भारत की घर पर 17वीं टेस्ट सीरीज़ जीत, जो अन्य टीमों के मुकाबले घर पर टेस्ट में लगातार सबसे ज्यादा सीरीज़ जीत है.