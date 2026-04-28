मैच में 4 ओवर फेंकने के लिए घंटों की प्रैक्टिस करते हैं भुवनेश्वर कुमार, पीयूष चावला ने बताया पूरा शेड्यूल

भुवनेश्वर कुमार के साथी खिलाड़ी रहे पूर्व क्रिकेटर पीयूष चावला ने कहा कि वह क्वॉलिटी ट्रेनिंग नहीं बल्कि क्वंटिटी में यकीन करते हैं. वह नेट्स में रोजाना 8-10 ओवर की बॉलिंग करते हैं.

Published date india.com Published: April 28, 2026 6:47 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Bhuvneshwar Kumar RCB
भुवनेश्वर कुमार @IPL-BCCI

भारतीय टीम से बाहर चल रहे सीनियर तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार एक बार फिर आईपीएल में दमदार खेल दिखा रहे हैं. वह इस सीजन 8 मैच खेलकर 14 विकेट्स के साथ पर्पल कैप की दौड़ में सबसे आगे बने हुए हैं. उन्होंने सोमवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मैच में सिर्फ 5 रन देकर 3 विकेट झटके. उनके साथ जोश हेजलवुड ने 4 विकेट लेकर दिल्ली कैपिटल्स की कमर तोड़ी दी और उसकी पूरी टीम को सिर्फ 75 रनों पर समेटकर अपनी टीम के लिए आसान जीत की राह तय कर दी. RCB ने यह मैच 9 विकेट से अपने नाम कर लिया. भुवी के खेल की सभी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं.

भुवनेश्वर के साथ खेल चुके पूर्व लेग स्पिनर पीयूष चावला ने उनके तौर-तरीके और प्रतिबद्धता की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि भुवनेश्वर अच्छी प्रैक्टिस से ज्यादा अधिक अभ्यास करने में भरोसा रखते हैं, जिसका फायदा उन्हें सोमवार को दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ खेले गए मुकाबले में मिला.

पीयूष चावला ने वर्कलोड मैनेजमेंट और आधुनिक ट्रेनिंग तरीकों पर चल रही बहस पर जोर दिया. उन्होंने भुवनेश्वर कुमार की समझदारी और अनुशासित प्रैक्टिस रूटीन की तारीफ की, जो लगातार मैदान पर शानदार प्रदर्शन में बदलता है. चावला ने ‘ईएसपीएन क्रिकइंफो’ से कहा, ‘लोग वर्कलोड मैनेजमेंट और क्वॉलिटी प्रैक्टिस की बात करते हैं. मैं समझता हूं कि इतने साल खेलने के बाद, आपको पता होता है कि कहां बॉल डालनी है. हालांकि, फिर भी आपको वहां जाकर अपने कोटे की पूरी गेंदबाजी करनी होती है. मैं सिर्फ क्वॉलिटी प्रैक्टिस में ज्यादा यकीन नहीं रखता क्योंकि मैं क्वांटिटी में यकीन रखता हूं, और भुवनेश्वर भी यही करते हैं.’

पूर्व भारतीय स्पिनर ने आगे कहा, ‘जब भी वह नेट्स पर जाते हैं, तो वह पक्का करते हैं कि वह 8 से 10 ओवर डालें और अपनी लय वापस पा लें. यही बात उन्हें एक बेहतर गेंदबाज बनाती है.’ चावला का मानना ​​है कि भुवनेश्वर का लंबे समय तक ट्रेनिंग करने और टूर्नामेंट में गहनता बनाए रखने का समर्पण उन्हें कई खिलाड़ियों से अलग बनाता है.

उन्होंने कहा, ‘भुवनेश्वर के बारे में अच्छी बात यह है कि वह बहुत मेहनत करते हैं. वह पक्का करते हैं कि वह जो भी मैच खेल रहे हों, वह पूरी इंटेंसिटी के साथ खेलें. मैंने बहुत से खिलाड़ियों को देखा है जो घरेलू क्रिकेट में आते हैं, बस अपना कोटा पूरा करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वह ऐसे नहीं हैं. अगर वह किसी खास टूर्नामेंट के लिए आए हैं, तो वह पूरे टूर्नामेंट के लिए वहीं रहते हैं. जब वह यूपी लीग में भी जाते हैं, तो वह सभी मैच खेलते हैं. यह कोई छोटा टूर्नामेंट नहीं है, यह लगभग 25 से 30 दिन का होता है.’

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.