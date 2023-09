लाहौर। हारिस राउफ और नसीम शाह की तूफानी गेंदबाजी से पाकिस्तान ने एशिया कप (Asia Cup 2023) क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर चार मुकाबले में बुधवार को यहां बांग्लादेश को 193 रन पर ढेर कर दिया. मुशफिकुर रहीम (87 गेंद में 64 रन, पांच चौके) और कप्तान शाकिब अल हसन (57 गेंद में 53 रन, सात चौके) के अर्धशतक और दोनों के बीच 100 रन की साझेदारी के बावजूद बांग्लादेश की टीम राउफ (19 रन पर चार विकेट) और नसीम (34 रन पर चार विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने 38.4 ओवर में ही सिमट गई.

बांग्लादेश के 193 रनों का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की सलामी जोड़ी ने पारी का आगाज बेहद धीमा किया. फखर जमां और इमाम उल हक की सलामी जोड़ी 5 ओवर में सिर्फ 15 रन ही जोड़ सकी. शोरीफुल इस्लाम छठा ओवर फेंकने ही वाले थे कि मैच को बीच में ही रोकना पड़ा.

लाइव मैच में बिजली गुल

दरअसल, 5 ओवर की समाप्ति के तुरंत बाद लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम की फ्लडलाइट बंद हो गई जिससे खेल को रोकना पड़ा. इसके बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान से बाहर चले गए. पाकिस्तानी ओपनर डग आउट में बैठे नजर आए जबकि बांग्लादेशी खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में आराम फरमाने लगे.

इस बीच फैंस ने अपने मोबाइल फोन की टॉर्च जलाकर रोशनी करने की कोशिश की लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं हुआ. फ्लडलाइट की खराबी के चलते करीब 15 मिनट तक मैच रूका रहा और फिर जाकर मैच शुरू हो पाया. लाइव मैच में बिजली गुल होने से अब सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है.

