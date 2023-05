पहले दी थी गाली-गलौज कम करने की सलाह लेकिन कोहली के साथ विवाद के बाद नवीन उल हक के समर्थन में उतरे आफरीदी

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) के 16वें सीजन में अब तक का सबसे बड़ा विवाद लखनऊ सुपर जायन्ट्स (LSG) और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के बीच मुकाबले में हुआ. मैच के दौरान विराट कोहली (Virat Kohli) का टकराव नवीन उल हक (Naveen ul Haq) से हुआ जो बैंगलोर की जीत के बाद और बढ़ गया. मैच खत्म होने के बाद जब खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे तो अफगान क्रिकेटर ने आरसीबी के पूर्व कप्तान का हाथ झटक दिया. जिससे बाद आगे बढ़ गई और लखनऊ टीम के मेंटोर और पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) भी इस झड़प में शामिल हो गए.

बाद में, मैच रेफरी ने तीनों खिलाड़ियों को कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने का आरोपी माना. कोहली और गंभीर पर उनकी मैच फीस का 100 प्रतिशत जुर्माना लगा जबकि नवीन को केवल 25 प्रतिशत फाइन ही देना पड़ा.

हालांकि ये विवाद खेल के मैदान से निकलकर सोशल मीडिया तक पहुंच गया और क्रिकेटर फैंस दो गुटों में बंट गए. कुछ फैंस ने नवीन का साथ दिया, वहीं ज्यादातर लोगों ने कोहली का पक्ष लिया.

इस बीच कुछ फैंस ने उन पुराने मैचों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा की जहां नवीन उल हक कई खिलाड़ियों से बहसबाजी करते नजर आ रहे हैं. इन्हीं खिलाड़ियों में से एक थे पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शाहिद आफरीदी (Shahid Afridi).

साल 2020 में लंका प्रीमियर लीग के दौरान नवीन पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर (Mohammed Amir) से भिड़ गए. मैच के बाद आफरीदी मामले का जायजा लेने नवीन के पास पहुंचे लेकिन स्काई स्पोर्ट्स द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में दिखा की नवीन की बातें सुनकर आफरीदी और भी गुस्से में आ गए.