दिल से खेलें: पूर्व दिग्गज युवराज सिंह ने U19 विश्व कप 2024 फाइनल से पहले टीम इंडिया को शुभकामनाएं भेजी

टीम इंडिया के पूर्व स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंडर-19 विश्व कप फाइनल से पहले युवा भारतीय टीम को शुभकामनाएं दीं. युवराज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए उदय सहारन की टीम से फाइनल मुकाबले में दिल से खेलने की बात कही. भारत और ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीमें रविवार, 11 फरवरी को बेनोनी के सहारा पार्क विलोमूर क्रिकेट स्टेडियम में खिताबी भिड़ंत के लिए तैयार हैं.

To our young and talented U-19 boys team, as you go into the final today, we are cheering for you all! Play with heart and express yourselves. Winning the #WorldCup isn’t only about holding a trophy, it’s about igniting a legacy that will shine on into the future All the best!…

