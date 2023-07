WATCH: दूसरे वनडे में हार के बावजूद कोच द्रविड़ ने कोहली-रोहित को बाहर रखने के फैसले को सही बताया

टीम इंडिया शनिवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में 181 रन पर ऑलआउट होने के बाद 6 विकेट से मैच हार गई. इस जीत के साथ वेस्टइंडीज ने छह साल में पहली बार अपने घर पर भारत को हराया है. यह भारत के खिलाफ पिछले दस वनडे मैचों में वेस्टइंडीज की पहली जीत भी है.

IND vs WI- वर्ल्ड कप से पहले संजू सैमसन का सस्ते में आउट होना उनका ही नुकसान: प्रज्ञान ओझा

IND vs WI: रोहित शर्मा-विराट कोहली को दिया आराम, उल्टा पड़ गया पासा, सिर्फ 181 पर ऑलआउट टीम इंडिया

IND vs WI, 2nd ODI: होप की अर्धशतकीय पारी की मदद से वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर सीरीज में 1-1 से बराबरी की

आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 से पहले इस तरह का निराशाजनक प्रदर्शन देखने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम काफी नाराज हैं और उन्होंने खुलकर अपना गुस्सा सोशल मीडिया पर जाहिर किया. ज्यादातर फैंस ने भारत की हार के लिए टीम मैनेजमेंट के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और विराट कोहली (Virat Kohli) को दूसरे वनडे मैच से आराम देने से फैसले को जिम्मेदार ठहराया. हालांकि कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) ने मैच गंवाने के बाद भी इस फैसले का बचाव किया है.