अंडर-19 महिला टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर PM Modi ने भारतीय टीम को दी बधाई, कहा- उनकी सफलता कई क्रिकेटरों को प्रेरित करेगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला अंडर-19 टी20 विश्व कप के शुरुआती आयोजन में चैम्पियन बनी भारतीय टीम को बधाई दी है. शेफाली वर्मा की कप्तानी वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को इतिहास रच दिया. भारतीय टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से धूल चटाकर आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप (ICC U19 Women T20 World Cup 2023) का खिताब अपने नाम कर लिया.

प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा, ” भारतीय टीम को विशेष जीत के लिए बधाई. उन्होंने बेहतरीन क्रिकेट खेली है और उनकी सफलता कई उभरते हुए क्रिकेटरों को प्रेरित करेगी. टीम को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं.”

शेफाली वर्मा की अगुवाई में भारत ने दक्षिण अफ्रीका में खेले गये फाइनल में इंग्लैंड का सात विकेट से शिकस्त दी. इस जीत के साथ ही महिला टीम ने किसी भी स्तर पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के वैश्विक खिताब के सूखे को खत्म किया. सीनियर टीम सभी प्रारूपों में तीन मौकों पर विश्व कप के फाइनल में पहुंची है लेकिन हर बार खिताब से दूर रह गई थी.