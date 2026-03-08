By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
PM मोदी समेत तमाम नेताओं ने टीम इंडिया को दी बधाई, बोले- चैंपियंस! इस जीत ने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया
टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को बधाई दी. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के शानदार कौशल, दृढ़ संकल्प और टीमवर्क की बदौलत यह ऐतिहासिक जीत मिली है, जिससे पूरे देश को गर्व और खुशी हुई है.
PM Modi Congratulate Team India: टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम को बधाई देते हुए इसे देश के लिए गर्व का पल बताया. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के असाधारण कौशल, दृढ़ निश्चय और बेहतरीन टीमवर्क ने भारत को चैंपियन बनाया है. मोदी ने कहा कि इस शानदार जीत ने हर भारतीय के दिल को गर्व और खुशी से भर दिया है.
Champions!
Congratulations to the Indian team on winning the ICC Men’s T20 World Cup!
This remarkable triumph reflects exceptional skills, determination and teamwork. They have shown outstanding grit through the tournament.
This victory has filled every Indian heart with…
— Narendra Modi (@narendramodi) March 8, 2026
