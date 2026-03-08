  • Hindi
PM मोदी समेत तमाम नेताओं ने टीम इंडिया को दी बधाई, बोले- चैंपियंस! इस जीत ने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया

टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को बधाई दी. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के शानदार कौशल, दृढ़ संकल्प और टीमवर्क की बदौलत यह ऐतिहासिक जीत मिली है, जिससे पूरे देश को गर्व और खुशी हुई है.

Published: March 8, 2026 10:59 PM IST
PM Modi Congratulate Team India:  टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम को बधाई देते हुए इसे देश के लिए गर्व का पल बताया. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के असाधारण कौशल, दृढ़ निश्चय और बेहतरीन टीमवर्क ने भारत को चैंपियन बनाया है. मोदी ने कहा कि इस शानदार जीत ने हर भारतीय के दिल को गर्व और खुशी से भर दिया है.

