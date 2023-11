फाइनल में हार से दुखी मोहम्मद शमी को पीएम मोदी ने गले लगाया, भारतीय गेंदबाज ने कहा- हम वापसी करेंगे!

विश्व कप 2023 फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली करारी हार से भारतीय क्रिकेट फैंस बेहद निराश हैं लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा हताश हैं टीम इंडिया के खिलाड़ी जिन्होंने लगभग दो महीनें लगातार अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन एक खराब दिन ने उनकी कड़ी मेहनत पर पानी फेर दिया. लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि उनके साथ पूरे देश को अब भी अपने खिलाड़ियों पर नाज है.

रविवार को अहमदाबाद में हुए फाइनल मुकाबले को देखने पहुंचने पीएम मोदी मैच खत्म होने के बाद भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में पहुंचे और खिलाड़ियो से मिले. इस दौरान उन्होंने टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को गले लगाया.

Unfortunately yesterday was not our day. I would like to thank all Indians for supporting our team and me throughout the tournament. Thankful to PM @narendramodi for specially coming to the dressing room and raising our spirits. We will bounce back! pic.twitter.com/Aev27mzni5

— (@MdShami11) November 20, 2023