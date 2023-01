Hindi Cricket Hindi

U19 T20 World Cup: भारतीय महिला टीम बनी अंडर-19 टी20 विश्व कप चैम्पियन, लगा बधाइयों का तांता

ICC Women’s U19 T20 World Cup: भारत ने इंग्लैंड की पारी को 17.1 ओवर में महज 68 रन पर समेटने के बाद 14 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर शनिवार को अपना 19वां जन्मदिन मनाने वाली कप्तान शेफाली वर्मा को शानदार तोहफा दिया.

India women U 19 World Cup Winning Team

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों और कई अन्य नेताओं ने आईसीसी अंडर-19 टी20 विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड को हराकर खिताब अपने नाम करने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम को रविवार को बधाई दी.

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि युवा महिला टीम ने देश को गौरवान्वित किया है. उन्होंने कहा, ‘‘अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप जीतने पर टीम इंडिया को बधाई. इन प्रतिभाशाली युवा लड़कियों ने शानदार प्रदर्शन किया. ये चैम्पियन हमारे युवाओं, खासकर लड़कियों के लिए एक प्रेरणा हैं. इस ऐतिहासिक जीत ने भारत को गौरवान्वित किया है.

प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा, ‘‘भारतीय टीम को विशेष जीत के लिए बधाई. उन्होंने बेहतरीन क्रिकेट खेला है और उनकी सफलता कई उभरते हुए क्रिकेटरों को प्रेरित करेगी. टीम को उसके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं. ’’

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार आयोजित अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप जीतने पर भारतीय टीम की रविवार को तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने इतिहास रचा है और देश को उन पर गर्व है. शाह ने ट्विटर पर लिखा, ‘‘भारत की बेटियों ने इतिहास रच दिया. आपने पूरे टूर्नामेंट में उल्लेखनीय ऊर्जा और जुनून दिखाया है. भारत को आप पर गर्व है. आपकी जीत भारत की लाखों युवा लड़कियों के सपनों को पंख देगी.’’

केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सराहना करते हुए कहा, आपने कर दिखाया. हमारी युवा चैम्पियन को बधाई. यह हमारे नवोदित खिलाड़ियों के करियर में कई और जीत की शुरुआत है. महिला क्रिकेट प्रेरणादायी है.’’

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भारतीय महिला क्रिकेट टीम को जीत की बधाई दी. उन्होंने ट्विटर पर कहा, ‘‘जय हो! देश की बेटियों ने आज ऐतिहासिक आईसीसी महिला अंडर टी-20 विश्व कप जीत लिया। पूरी टीम को हार्दिक बधाई। टीम की अटूट लगन और कड़ी मेहनत से प्राप्त यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश-दुनिया की प्रतिभाओं के लिए प्रेरणा है.

Congratulations to Team India for winning the inaugural Under 19 Women’s T20 World Cup for Cricket! These talented young girls put up outstanding performance. These champions are an inspiration for our youth, especially the girls. The historic win has made India proud. — President of India (@rashtrapatibhvn) January 29, 2023

Congratulations to the Indian Team for a special win at the @ICC #U19T20WorldCup. They have played excellent cricket and their success will inspire several upcoming cricketers. Best wishes to the team for their future endeavours. https://t.co/BBn5M9abHp — Narendra Modi (@narendramodi) January 29, 2023

India’s daughters create grand history by lifting the first Women’s #U19T20WorldCup. You have shown remarkable energy and passion throughout the series. India is proud of you. Your triumph gives wings to the dreams of millions of young girls in India.@BCCIWomen https://t.co/gcKvRiIuBr — Amit Shah (@AmitShah) January 29, 2023

You did it 🇮🇳!

Congratulations to our young champions!

May this be the beginning of many more victories for our budding players in their careers!

Womens cricket is inspiring & on the upswing! https://t.co/N6qfswNqau — Anurag Thakur (@ianuragthakur) January 29, 2023

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजीजू, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाद्रा समेत कई नेताओं ने भारतीय महिला टीम को बधाई दी.

तेज गेंदबाज टिटास साधु के साथ स्पिनर अर्चना देवी और पार्श्वी चोपड़ा की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारतीय महिला टीम ने पहले आईसीसी अंडर-19 टी20 विश्व कप के फाइनल में रविवार को यहां इंग्लैंड को 36 गेंद बाकी रहते सात विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया।

