Hindi Cricket Hindi

Pm Narendra Modi Congratulates Womens Cricket Team For Asian Games Gold Medal

Asian Games 2023: भारतीय महिला टीम की जीत पर देश भर में जश्न, पीएम ने दी बधाई, सचिन सहित दिग्गज क्रिकेटर्स ने भी किया सलाम

Indian Women Cricket Team ने श्रीलंका को हराकर Asian Games 2023 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया. एशियाड में भारत का यह दूसरा Gold Medal है.

(Photo credit-Sachin tendulkar twitter page)

नई दिल्ली. भारतीय महिला क्रिकेट टीम (Indian women cricket team) ने एशियन गेम्स 2023 (Asian Games 2023) में गोल्ड जीतकर सोमवार को इतिहास रच दिया. बेटियों की इस कामयाबी पर देश भर में जश्न है. भारतीय महिला टीम की इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है. इसके अलावा सचिन तेंदुलकर सहित दिग्गज क्रिकेटर्स ने भी टीम को शुभकामनाएं दी है. भारत ने श्रीलंका को हराकर गोल्ड मेडल जीता है.

पीएम बोले, बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने सोमवार को एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारत की महिला क्रिकेट टीम (Indian women cricket team) को बधाई दी. उन्होंने कहा कि हमारी क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, उसने एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट में स्वर्ण पदक जीता, देश इस शानदार उपलब्धि पर आनंदित है. प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी बेटियां अपनी प्रतिभा, धैर्य, कौशल और टीम वर्क से खेल के मैदान में भी तिरंगे को ऊंचा रख रही हैं, आपकी शानदार जीत के लिए बधाई.

एशियाई खेलों में स्वर्ण जीतने वाली एयर राइफल टीम की सराहना करते हुए उन्होंने कहा, दस मीटर एयर राइफल पुरुष टीम के हमारे शानदार निशानेबाजों- रुद्राक्ष पाटिल, दिव्यांश पंवार और ऐश्वर्य प्रताप तोमर ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए वास्तव में विस्मयकारी तरीके से स्वर्ण पदक जीता है. उन्होंने कौशल और दृढ़ संकल्प के शानदार प्रदर्शन के लिए विजेताओं को सलाम किया और उनके नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की कामना की. पीएम मोदी (PM Narendra Modi) ने इसके अलावा कांस्य पदक जीतने वाली खिलाड़ियों को भी बधाई दी.

खेल जगत के दिग्गजों ने भी दी बधाई

वहीं भारतीय महिला टीम की इस कामयाबी पर खेल जगत में भी जश्न है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) सहित दिग्गज क्रिकेटर्स ने भारतीय महिला टीम को बधाई दी है.

What a remarkable achievement by our Women’s Cricket Team! Winning gold🥇at the Asian Games is an extraordinary feat. Continue to soar to greater heights! 🇮🇳 #AsianGames pic.twitter.com/2Jv2xLaOZ5 — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) September 25, 2023

Congratulations to our girls on winning the #GoldMedal .

Well done on making the country proud. pic.twitter.com/B3Hn9XQrEG — Virender Sehwag (@virendersehwag) September 25, 2023

Huge congratulations to the Indian Women’s Cricket Team for their phenomenal triumph at the Asian Games! 🙌🏏Your dedication and teamwork have brought home the GOLD 🥇 and made the nation proud! Keep Shining! 🇮🇳💪#AsianGames2023 #INDvSL — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) September 25, 2023

भारत ने श्रीलंका को हराकर जीता गोल्ड

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 19 रन से हराकर एशियन गेम्स 2023 में गोल्ड हासिल किया. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार एशियाड में गोल्ड जीता है. भारतीय टीम ने श्रीलंका के सामने जीत के लिए 117 रन का लक्ष्य रखा था, श्रीलंका की टीम 97 रन ही बना सकी.

