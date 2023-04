भारत के पूर्व ऑलराउंडर सलीम दुर्रानी के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने भारत के पूर्व ऑलराउंडर सलीम दुर्रानी (Salim Durrani) के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है. दुर्रानी का रविवार को निधन हो गया. क्रिकेटर का निधन गुजरात के जामनगर में हुआ. वह 88 वर्ष के थे. आक्रामक बाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के स्पिनर दुर्रानी ने 29 टेस्ट खेले, जिसमें 1,202 रन बनाए और 75 विकेट लिए.

उन्हें उस जादुई स्पेल के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है जिसने भारत को 1971 में वेस्टइंडीज में पहली टेस्ट जीत दिलाने में मदद की. इस टेस्ट मैच को सुनील गावस्कर के टेस्ट डेब्यू के लिए भी याद किया जाता है. वो दर्शकों की मांग पर भी छक्के मारने के अपने जुनून के लिए जाने जाते थे.